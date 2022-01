“QUINDI GRILLO, SECONDO LA DOTTRINA TRAVAGLIO/DAVIGO, È COLPEVOLE” – TUTTI I TWEET SULLA NOTIZIA DELL’INDAGINE SU BEPPE-MAO: “LA PAROLA DEL GIORNO È NEMESI”, “SE ENTRI IN POLITICA PER CONTRASTARE LOBBY E CASTA, MA POI FINISCI INDAGATO PROPRIO PER LOBBISMO, O SEI INGENUO O SEI IN MALAFEDE” – “MA “IL FATTO QUOTIDIANO” QUANDO LO PUBBLICA L'ESTRATTO CONTO DI BEPPE GRILLO? E LE SUE CHAT? LE EMAIL?” – “FLORIS, COME SI FA A FARE DUE ORE DI TRASMISSIONE RIUSCENDO A DRIBBLARE LA NOTIZIA DEL GIORNO? CHAPEAU, CI VUOLE MESTIERE…”