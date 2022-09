18 set 2022 16:50

CONTE VIENE PORTATO IN GIRO PER PAESI E CITTA’ DEL MEZZOGIORNO COME UNA MADONNA PELLEGRINA -“C'È UNA RESSA DI UOMINI, TALUNI SENZA DENTI, COME ALL'ESORDIO DI UNA STAR. E PER I POVERI LO È. ACCLAMANO: GIUSEPPE! GIUSEPPE! L'AVVOCATO DEI POVERI” - I RESOCONTI DEL FATTO OSCILLANO TRA I ROMANZI DI DICKENS, VERGA E DUMAS - "E CONTE, RITTO SU UNA PANCHINA, SCANDISCE: “NON METTERANNO LE MANI SUL REDDITO..” (LA MELONI LA PENSA DIVERSAMENTE...)