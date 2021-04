I CONTI (CORRENTI) NON TORNANO - SECONDO I PM, ATTILIO FONTANA SAPEVA DEI SOLDI IN SVIZZERA DAL 1997 E FIRMÒ LA DELEGA A OPERARE SUL CONTO, MENTRE LUI HA SEMPRE RIBADITO CHE SCOPRÌ QUEI 5,3 MILIONI LASCIATI IN EREDITÀ DALLA MADRE NEL 2015 - PER IL SUO AVVOCATO PERÒ "NON HA MAI OPERATO NEMMENO UN EURO, DAGLI ANNI 70 I GENITORI GLI AVEVANO DETTO CHE AVEVANO MESSO I LORO RISPARMI ALL'ESTERO, COME AVVENIVA IN TANTE FAMIGLIE BENESTANTI" (BENESTANTI E PARACULE)

Da www.ansa.it

attilio fontana col pallottoliere dopo i conti sbagliati sui casi covid in lombardia

Attilio Fontana avrebbe saputo dei soldi in Svizzera dal '97, quando venne aperto dalla madre il primo conto su cui sono confluiti quasi 3 milioni.

Ne sono convinti i pm di Milano sulla base di una consulenza che avrebbe accertato che la donna firmò, probabilmente non in Svizzera, per l'avvio del rapporto bancario, il documento fu scannerizzato e il governatore, in altro momento e verosimilmente nella banca elvetica, firmò la delega a operare sul conto, che poi venne chiuso coi soldi spostati su un altro aperto nel 2005 con 2,5 milioni.

ATTILIO FONTANA

Fontana ha sempre ribadito che seppe dei 5,3 milioni nel 2015 come eredità lasciata dalla madre.

ATTILIO FONTANA

Fontana "continua a dire, in modo ormai prostrato, che su quel conto non ha mai operato nemmeno per un euro, prima del 2015, ha sempre saputo che quel conto c'era, lo sapeva fin dagli anni '70, perché i genitori, come avveniva in tante famiglie benestanti, gli avevano detto che avevano messo i loro risparmi all'estero e solo alla morte della mamma ha saputo della cifra che gli era stata lasciata in eredità".

Lo ha spiegato l'avvocato Jacopo Pensa, a proposito dell'indagine sui soldi in Svizzera. "Tutto viene riportato come sotto l'ombra del sospetto - è la constatazione di Pensa - che sembra già diventato una condanna".

i movimenti del conto svizzero di fontana - fonte domani 1 i movimenti del conto svizzero di fontana - fonte domani Attilio Fontana e Giulio Gallera mejo di Bob Behnken e Doug Hurley di Space x by lughino SCRITTE CONTRO ATTILIO FONTANA ATTILIO FONTANA attilio fontana meme ATTILIO FONTANA IN VIDEOCONFERENZA il new yorker si ispira a fontana attilio fontana GALLERA E ATTILIO FONTANA attilio fontana 3 matteo salvini attilio fontana attilio fontana 4 attilio fontana 5 attilio fontana 2 attilio fontana 3 attilio fontana 1 GUIDO BERTOLASO ATTILIO FONTANA attilio fontana 2 attilio fontana ZAIA E ATTILIO FONTANA attilio fontana 4 attilio fontana si mette la mascherina 1 GIUSEPPE CONTE ATTILIO FONTANA inchiesta di report su camici alla regione lombardia