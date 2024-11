16 nov 2024 08:40

CONTRORDINE, SOLDATI! - STA PER SALTARE UNA DELLE PRIME NOMINE DI TRUMP: PETE HEGSETH, SEGRETARIO DELLA DIFESA IN PECTORE, È IN BILICO DOPO CHE È SALTATO FUORI UN SUO COINVOLGIMENTO IN UN’INDAGINE SU UNA PRESUNTA AGGRESSIONE SESSUALE NEL 2017 - LE INFORMAZIONI IN MANO ALLO STAFF DI TRUMP PREOCCUPANO IL PRESIDENTE ELETTO CHE NON SAPEVA DELLA DENUNCIA A CARICO DI HEGSETH - AL PENTAGONO BRINDANO, VISTO CHE I GENERALI AVEVANO PRESO MALISSIMO LA SUA NOMINA: COME AVREBBE POTUTO UN EX CAPITANO COMANDARE SU DI LORO? - DAGOREPORT