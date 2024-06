CORTE DEI CONTI CONTRO GOVERNO: LO SCAZZO CONTINUA – I MAGISTRATI CONTABILI, NEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO, SFERZANO LA MELONI SULLE CONCESSIONI BALNEARI (“SERVE UNA DISCIPLINA IN LINEA CON LE PRESCRIZIONI EUROPEE”) E SUI FONDI ALLA SANITÀ (“SONO NECESSARI INVESTIMENTI NON PIÙ RINVIABILI”) – L’AFFONDO SUL “FISCO AMICO” DELLA DUCETTA: "OCCORRE UNA MAGGIORE FREQUENZA DEI CONTROLLI, UN'AZIONE PIÙ ESTESA, PER CONTRASTARE L'EVASIONE DIFFUSA”

C.CONTI, SU BALNEARI RISPETTARE UE E DECISIONI GIUDIZIARE

(ANSA) - La questione delle concessioni demaniali "necessita di una disciplina quadro in linea con il rispetto delle prescrizioni eurounionali e delle decisioni degli organi giudiziari nazionali". Lo afferma il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, nella requisitoria sul Rendiconto generale dello Stato 2023.

La disciplina del nuovo codice dei contratti, aggiunge, "potrebbe soccorrere per definire il sistema di affidamento delle nuove concessioni, attraverso gara pubblica, per garantire un gettito corrispondente al valore del bene, ed almeno limitare le possibilità di infiltrazione della criminalità organizzata in un settore che offre ampi margini per il riciclaggio dei proventi dei traffici illeciti". (ANSA).

C.CONTI,CRISI SISTEMICA SANITÀ,INVESTIMENTI NON RINVIABILI

PIO SILVESTRI - PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI

(ANSA) - Per garantire le prestazioni sanitarie e ridurre le liste di attesa sono "necessari ulteriori interventi; il sistema sanitario, infatti, dopo aver sostenuto uno sforzo corale per limitare gli effetti della pandemia, soffre di una crisi sistemica - accentuata dalla fuga del personale sanitario, non adeguatamente remunerato - cui si deve rispondere con decisioni ed investimenti non più rinviabili, nei campi dell'organizzazione, delle strutture, della formazione e delle retribuzioni, al fine di garantire effettività al diritto alla salute".

Lo afferma il Procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestri nella requisitoria sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2023.

++ C.CONTI, EVASIONE DIFFUSA, CONTROLLI SIANO PIÙ ESTESI ++

(ANSA) - Alle banche dati tributarie, sul cui pieno e completo utilizzo permangono difficoltà, dovrebbe essere affiancata "una maggiore frequenza dei controlli, non limitati alle posizioni rilevanti ma caratterizzati da un'azione più estesa, necessaria per contrastare l'evasione diffusa che tuttora caratterizza la situazione italiana".

Lo afferma il presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti Enrico Flaccadoro nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023. "Guardando all'azione dell'amministrazione tributaria per il recupero del gettito, se crescente rilievo assume l'invio delle cosiddette lettere di compliance, continuano ad essere inferiori ai risultati pre-pandemia (e a ridursi ancora nel 2023) gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate: oltre 175 mila contro i circa 190 mila del 2022 e i 267 mila del 2019 (quelli ordinari)", ha detto.

GIORGIA MELONI E LE TASSE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA CORTE DEI CONTI