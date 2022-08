1 ago 2022 08:34

COS’HA IN SERBO PUTIN? – DA MOSCA ARRIVA SUBITO UN “PIZZINO” SULLA SITUAZIONE IN KOSOVO: “FACCIAMO UN APPELLO A PRISTINA, E AGLI USA E ALLA UE CHE LA SOSTENGONO, PERCHÉ METTANO FINE ALLE PROVOCAZIONI E OSSERVINO I DIRITTI DEI SERBI DEL KOSOVO” – “I LEADER KOSOVARI SANNO CHE I SERBI NON RIMARRANNO INDIFFERENTI DI FRONTE A UN ATTACCO DIRETTO ALLE LORO LIBERTÀ” (E DIETRO AI SERBI, C’È LA MANONA DI “MAD VLAD”)