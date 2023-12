DAGOREPORT

Quando, rompendo ogni galateo istituzionale, il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha biascicato alla tradizionale cerimonia dello Scaldino per lo scambio di auguri natalizi con la stampa parlamentare, che “C’è una Costituzione materiale ormai che attribuisce al presidente poteri più ampi di quella che la Costituzione in origine prevedeva. E un’elezione diretta del presidente del Consiglio potrebbe ridimensionare l’utilizzo costante di questi ulteriori poteri”, l’ha fatto “per creare con malizia o per ragioni inconfessabili un incidente al massimo livello” (come si chiede Folli su Repubblica)?

Ovviamente Mattarella si è imbufalito per le parole di colui che, in caso di necessità, dovrebbe sostituirlo sul Colle. Ma contemporaneamente, fa notare Folli, “E’ strano che uno sperimentato parlamentare, come lui è, non si renda conto che esistono temi incandescenti quando si entra negli equilibri istituzionali, temi su cui un presidente di assemblea, seconda carica dello Stato, dovrebbe avventurarsi con mille cautele”.

E allora fioccano varie interpretazioni sul motivo che ha spinto ‘Gnazio a fare una dichiarazione di tale maleducazione istituzionale. L'ipotesi vociferante collega l’attacco a Mattarella alla situazione giudiziaria, sempre più complicata, in cui è finito il figlio Leonardo Apache, denunciato per stupro da una ragazza, ex compagna di liceo, compiuto insieme al sua amico dj Tommaso Gilardoni.

I primi risultati dagli esami biologici fatti a fine settembre nei laboratori della polizia di Milano hanno appurato tracce biologiche maschili presenti su più punti del corpo della ragazza e anche su un suo indumento intimo.

Nelle ultime ore sono spuntati anche tre filmati girati con i telefonini che documentano cosa è accaduto la sera del 18 maggio 2023 nella casa milanese del presidente del Senato Ignazio La Russa (l’ingresso del palazzo, dato l’alto ruolo istituzionale dell’inquilino, è sotto controllo h24 dalla Digos e ogni via vai di persone viene registrato).

“Il primo video, realizzato dal cellulare del figlio dell’esponente di Fratelli d’Italia, riprende un rapporto sessuale su un divano.

Nel secondo si vedono la ragazza e Gilardoni sotto la doccia. Nel terzo video i tre parlano e sembrano scherzare tra di loro. Di quest’ultimo sarebbe circolato un breve frammento.

La procura di Milano, che indaga per violenza sessuale, ha sequestrato il telefonino del figlio di La Russa ma non la Sim, intestata al padre. Il referto medico della clinica Mangiagalli parla di lesioni compatibili con una violenza”, riporta Open.online.

Il padre della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache per violenza sessuale appartiene alla Milano benestante e ha sempre rigettato la linea difensiva, quella della collaborazione più completa per far calare il silenzio su una vicenda complessa con al centro due giovani e una tempesta mediatica e politica intorno.

Anzi, dopo aver letto la prima dichiarazione di Ignazio La Russa in completa difesa del figlio e per nulla delicata nei confronti della ragazza (poi si è scusato), il padre della ragazza fin dall’inizio ha espresso la sua intenzione di voler andare fino in fondo: “Prendo atto della mancata spontanea consegna della sim del telefono coinvolto”, ha dichiarato.

"Vista la delicatezza degli eventi, ritengo che questo fatto sia la dimostrazione di una volontà di nascondere qualcosa. Soprattutto da parte di chi predicava l’abolizione delle immunità parlamentari, come scritto sui giornali, figuriamoci davanti ad un asserito reato di violenza sessuale”.

Interrogato oggi in procura a Milano Leonardo Apache, a cui è stato prelevato il Dna, ha respinto le accuse di stupro e ha confermato la versione da sempre fornita, affermando che il rapporto sessuale con la ragazza c’è stato ma che la ragazza era consenziente. La stessa versione data dall'amico Tommaso Gilardoni, anche lui indagato.

Una bruttissima storia con la politica sopra e sotto che potrebbe opacizzare il ruolo istituzionale di La Russa padre. E allora ci sta anche quest’uscita sgarbata sui poteri di Mattarella che viene accusato, in fondo, di esercitare la sua “moral suasion” per non mandare all’aria il nostro disgraziato paese?

PS. Ricordiamoci ciò che è accaduto il 7 dicembre scorso alla prima della Scala, quando il sindaco di Milano, Beppe Sala, le ha tentate tutte, alla fine usando come "scudo umano" liliana segre, per non condividere il palco reale con la russa.

LEONARDO APACHE LA RUSSA INTERROGATO A MILANO: RESPINGE LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE E PARLA DI UN RAPPORTO CONSENZIENTE

Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per www.corriere.it

Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, si è presentato mercoledì mattina al Palazzo di giustizia di Milano per essere interrogato in Procura nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato assieme all'amico dj, Tommaso Gilardoni, per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo.

A quanto emerso, nel lungo interrogatorio [...] ha respinto le accuse di violenza sessuale e parlato di un rapporto consenziente, confermando la versione da sempre fornita e affermando che la ragazza era consapevole. La stessa versione data dall'amico Tommaso Gilardoni.

Il giovane è entrato, evitando le domande dei giornalisti, da uno degli ingressi di corso di Porta Vittoria ed era accompagnato dai legali Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo. [...]

[...] Uno dei temi centrali dell'interrogatorio di Apache è stato probabilmente il video che lui stesso ha realizzato mentre aveva un rapporto sessuale con la ragazza. Da questo e da altre immagini realizzate in casa La Russa, sempre la sera del 18 maggio, dopo che i tre si erano incontrati nella discoteca Apophis di Milano, la ragazza non appare priva di sensi. L'interrogatorio si è concluso intorno alle 16.45. Al termine Leonardo Apache La Russa ha lasciato gli uffici della Procura insieme con i suoi due avvocati, Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

Leonardo Apache La Russa «ha risposto a tutte le domande, non tirandosi indietro», fornendo quindi una ricostruzione dal suo punto di vista della vicenda: questo quanto emerge dalle fonti in ambienti giudiziari in relazione all'interrogatorio fiume. I filmati, girati con telefonini, erano «da tempo» in possesso della procura.

