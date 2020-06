COSA NON SI FA PER UN PELO DI CONTE - PUR DI SALVARE L’AMATA POCHETTE CON LE UNGHIE, TRAVAGLIO PROVA A INFIOCCHETTARE L’INTERVISTA DEL DIBBA, TITOLANDO: “NON VOGLIO PICCONARLO, L’UNITÀ NAZIONALE È PEGGIO” - PECCATO CHE IL BRUCE CHATWIN DELLE VACANZE A SBAFO (IN CAMBIO DI BANALI RACCONTINI AL “FATTO” DAL SUDAMERICA ALL’IRAN) DICA TANTE ALTRE COSE – MA PRIMA DI ACCENDERE IL BARBECUE PER GRIGLIARE LO SCHIAVO DI CASALINO, IL SUBCOMANDANTE DI ROMA NORD INFILA UNA SUPPOSTA PLUS NEL SEDERINO DEL POLTRONIFICIO DI MAIO: “NON MI INTERESSO ALLE POLTRONE, MI DEDICO AD ALTRO" – INFINE, SMENTISCE LE SOLITE MALIGNITA’: ‘’SONO GRILLINO, NON STUPIDO…”

Dagonota

I VIAGGI DI ALESSANDRO DI BATTISTA DA NONLEGGERLO

Cosa non si fa per un pelo di Conte. Pur di salvare l’amato Giuseppi, Travaglio prova a infiocchettare l’intervista del Dibba come una marchetta al governo più casalino del mondo, titolando: “Non voglio picconarlo, l’unità nazionale è peggio”.

ALESSANDRO DI BATTISTA ANIMATORE

Peccato però che il Bruce Chatwin delle vacanze a sbafo (in cambio di reportage al “Fatto” dal Sudamerica all’Iran, banali quanto una banana di plastica) dica tante altre cose.

ALESSANDRO DI BATTISTA ANIMATORE

Intanto, inizia con una supposta plus per il sederino del Poltronificio Di Maio: “Non mi interesso alle poltrone, mi dedico ad altro". Poi accende il barbecue per grigliare lo Schiavo di Casalino: “Ho fatto i complimenti a Conte per come ha gestito l’emergenza, ora però è un’altra partita, quella per ricostruire il Paese.

travaglio conte

Se il premier porterà avanti idee come l'ecobonus e la legge sul conflitto d'interessi avrà il mio sostegno. Qualora dovesse invece portare avanti idee come il Ponte sullo Stretto di Messina e non essere duro come aveva detto di voler essere sulla revoca della concessione ad Autostrade, dirò pubblicamente che sono in disaccordo con lui”.

Poi, per evitare un coccolone fatale a Travaglio, chiude la frase con un cinguettio: “Ma ciò non significa che io intenda picconare il governo…”.

Casalino di Battista

Ma il Duro&Puro alle vongole riparte subito: “Non è un segreto che io non volessi il governo con il Pd”.

Dopodiché, al bastone sostituisce la carotina: “Ma in questa fase è necessario un esecutivo politico: la cosa peggiore che ci possa capitare sarebbe un esecutivo tecnico o di unità nazionale”.

A forza di sparare una contraddizione dopo l’altra, al Subcomandante di Roma Nord spunta il sospetto, e il timore, che qualche anima pia chieda urgentemente per lui un TSO; e allora precisa: “Ma è falso che io voglia far cadere Conte. Sono grillino, non stupido’’.

alessandro di battista old style di battista di maio

Infine, evitando per carità di patria di citare Di Maio, arriva la domandona delle cento pistole: “Le fanno la guerra perché punta a fare il capo politico, lo dica”. Azz!

E Di Battista, con il tono di chi non si è mai ripreso dallasagra della porchetta messicana, dalla festa del carciofino del Guatemala, dalla fiera del culatello iraniano, detta al povero intervistatore: “Sono disposto a dare una mano a determinate condizioni, che riguardano idee e atteggiamento. Non cerco ruoli. Ho aiutato il M5S a prendere il 33% nel 2018, poi mi sono fatto da parte. Avere paura di me è sciocco”.

grillo fico di maio di battista

Di certo, è ancor più sciocco chi sta a sentire ‘sto poverino senza arte né parte, fallito anche come falegname. E tra coloro che vedono Dibba come un purgativo per colonscopia, c’è oggi il pompiere Beppe Grillo, il cui primo comandamento recita: mai staccarsi dall’alleanza con il PD o il movimento muore. Tradotto: mai più senza poltrone!

