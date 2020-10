NON DITE ALLA RAGGI CHE L'APPENDINO NON SI RICANDIDA - ''FARÒ RICORSO MA LA CONDANNA IN PRIMO GRADO, ANCHE SE DI LIEVE ENTITÀ, RESTA TALE. E IN POLITICA, PRIMA DI OGNI COSA, BISOGNA ESSERE COERENTI CON I PROPRI PRINCIPI''. IN REALTÀ NEANCHE NELLA SUA SQUADRA CREDEVANO PIÙ NEL SECONDO MANDATO, LA SINDACA SAREBBE STATA TRITURATA ALLE URNE