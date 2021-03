COSA POSSIAMO DEDURRE DALL'INCONTRO TRA LETTA E GIORGIA MELONI? CHE ENRICHETTO "RICONOSCE" FRATELLI D'ITALIA PIU' DI QUANTO SIA DISPOSTO A FARE CON LA LEGA DEL "NEMICO" SALVINI - IL SEGRETARIO DEL PD E' RIMASTO ESTASIATO DAL FACCIA A FACCIA CON LA "DUCETTA": "UN BUON INCONTRO" - LA DISCUSSIONE SU VACCINI, MISURE ANTI PANDEMIA, LA RISPOSTA ALLA "DEMOCRAZIA MALATA" DEL TRASFORMISMO

LETTA VEDE MELONI, DISCUSSO ANCHE DI COMMISSIONI GARANZIA

giorgia meloni enrico letta

(ANSA) - "Un buon incontro". Lo dicono fonti del Nazareno confermando il giudizio del segretario Enrico Letta dopo il colloquio con Giorgia Meloni. Riflessioni concrete e costruttive in un clima cordiale - raccontano - ferme restando le evidenti differenze tra leader di partiti chiaramente alternativi. Tre i temi discussi. Primo, la pandemia. Secondo, il confronto necessario tra tutte le forze politiche per dare risposte di sistema alle degenerazioni del trasformismo e dell'instabilità. Infine, una riflessione sul riequilibrio delle Commissioni di garanzia: Letta si è detto "sensibile" a valutare il tema, con le altre forze di maggioranza.

ENRICO LETTA E MATTEO SALVINI

Letta e Meloni, spiegano fonti del Nazareno, hanno discusso innanzitutto della pandemia e delle strategie messe in campo per uscirne al più presto, dal piano vaccinale ai ristori per imprese e categorie in difficoltà. Secondo tema, il confronto necessario tra tutte le forze politiche per dare risposte di sistema ai vizi sempre più evidenti della "democrazia malata" e alle degenerazioni del trasformismo e dell'instabilità. Infine, una riflessione sul riequilibrio delle Commissioni di garanzia: Letta ha manifestato la volontà di porre la questione all'attenzione delle altre forze della maggioranza.

GIORGIA MELONI

MELONI,POSITIVO INCONTRO LETTA,DISCUSSO DI VACCINI E RISTORI

(ANSA) - "Incontro positivo, che rientra nel rapporto di normale dialettica tra maggioranza e opposizione: Fratelli d'Italia infatti è l'unico partito all'opposizione del governo Draghi e il Pd è il partito che oggi incide in maniera molto rilevante nel governo e nella maggioranza". È quanto fa sapere la presidente di FdI, Giorgia Meloni dopo il colloquio con il neosegretario del Pd, Enrico Letta, durato un'oretta.

Tra i temi discussi - riferisce FdI - il piano vaccinale e i sostegni alle attività che rischiano di chiudere a causa dell'emergenza Covid. Su questo, Meloni ha rinnovato la proposta di sospendere il cashback e di destinare ai ristori i 5 miliardi di euro stanziati ad hoc. Sul tavolo, anche il corretto funzionamento delle istituzioni e delle riforme che in prospettiva possano rafforzarle.

ENRICO LETTA E MATTEO SALVINI

Si sono anche soffermati sul rapporto maggioranza-opposizione, a partire dal rispetto della legge che assegna all'opposizione la presidenza del Copasir. "Ci auguriamo che Mario Draghi alla guida del governo ed Enrico Letta alla guida del Pd vogliano essere più disponibili al dialogo con l'opposizione di quanto non lo siano stati Conte e Zingaretti", ha concluso Meloni.