IN UNA COSA L’ITALIA È PRIMA IN EUROPA (MA NON C’È DA ANDARNE FIERI), IL NOSTRO PAESE HA IL MAGGIOR NUMERO DI GIOVANI TRA I 15 E 29 ANNI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO (IL 19%) – LE RAGAZZE CHE PASSANO LA GIORNATA SENZA FAR NULLA SONO IL 20,5%, I MASCHI IL 17,7 – CHE STA SUCCEDENDO AI PISCHELLI ITALIANI? LA PANDEMIA HA SCORAGGIATO MOLTI A CONTINUARE GLI STUDI DOPO LA SCUOLA SUPERIORE - IL MONDO DEL LAVORO È UN "FAR WEST" E NON SEMPRE I GIOVANI HANNO...

(ANSA) - L'Italia è maglia nera in Europa per i giovani uomini tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione. È quanto emerge dai dati Eurostat riferiti al 2022. I ragazzi Neet nel nostro Paese sono il 17,7%, mentre le ragazze sono il 20,5%.

Il dato italiano dei giovani uomini Neet è il più alto tra i Ventisette, davanti a Romania (14,5%) e Grecia (14,1%). Per le giovani donne, invece, l'Italia fa registrare il secondo peggior tasso Ue, preceduta soltanto dalla Romania (25,4%) e seguita dalla Bulgaria (17,4%). Nel complesso, i giovani italiani che non studiano e non lavorano sono il 19%.

