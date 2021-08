COSA SAPEVANO I FRANCESI CHE NOI NON SAPEVAMO? - IL GOVERNO DI PARIGI NON NASCONDE LA SODDISFAZIONE PER LA GESTIONE DELL’EVACUAZIONE DI QUASI 3MILA PERSONE DALL’AFGHANISTAN: L’OPERAZIONE “APAGAN” POTREBBE TERMINARE GIÀ STASERA - L’ARTEFICE DEL “SUCCESSO” FRANCESE È L’AMBASCIATORE DAVID MARTINON, CHE SENZA ASPETTARE IL CAOS DI QUESTI GIORNI HA COMINCIATO A OCCUPARSI DEI VISTI E DELLE PRATICHE ALL’INIZIO DEL 2021, INTUENDO CHE KABUL SAREBBE CADUTA MOLTO PRIMA DI QUANTO PENSAVA LA CASA BIANCA

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

afghani attendono di essere imbarcati a kabul

L'operazione Apagan potrebbe concludersi già stasera. Il ponte aereo Kabul-Abu Dhabi-Parigi ha portato in salvo quasi 3000 persone da quando i talebani hanno ripreso il potere, 10 giorni fa, e il governo francese non nasconde la soddisfazione per avere cominciato l'evacuazione con molti mesi di anticipo.

david martinon

«Abbiamo oltre 100 persone che lavorano 24 ore su 24 all'aeroporto di Kabul per salvare quante più vite possibili», dice una fonte dell'Eliseo, che ricorda l'impegno di lunga data a favore dei civili afghani che hanno aiutato i francesi. Prima del 2019 sono stati accolti in Francia oltre 800 afghani legati all'esercito francese, e nei primi mesi di quest' anno sono arrivati altri 623 afghani, con i loro famigliari, che avevano collaborato con l'ambasciata.

david martinon 3

«Gli americani hanno confermato il ritiro completo delle loro forze entro il 31 agosto - ha detto ieri il ministro per gli Affari europei Clement Beaune -, e per questioni di sicurezza non potremo continuare le operazioni oltre quella data».

folla di afghani all aeroporto di kabul

Sul posto a Kabul c'è l'ambasciatore David Martinon, che è considerato da molti come l'artefice del salvataggio. Senza aspettare il caos di metà agosto, intuendo forse che Kabul sarebbe caduta prima di quando pensava la Casa Bianca, dall'inizio del 2021 Martinon (ex portavoce dell'allora presidente Nicolas Sarkozy) ha cominciato a occuparsi dei visti per centinaia di persone vicine all'ambasciata: interpreti e traduttori, cuochi, autisti, personale addetto alle pulizie.

afghani in fuga all aeroporto di kabul 2

La Francia si è fatta carico anche di 260 afghani in contatto con la Delegazione dell'Unione europea. In queste ore raggiungeranno Parigi dopo lo scalo nella base aerea 104 Al Dhafra, che la Francia conserva negli Emirati arabi uniti.

david martinon

Viene fatto il possibile perché non si ripeta, sia pure su scala ridotta, il caso degli harkis , gli algerini pro-Francia che vennero in gran parte abbandonati dopo la fine dell'Algeria francese nel 1962. Dopo la scoperta che tra i rifugiati c'erano cinque persone vicine ai talebani, il portavoce del governo Gabriel Attal ha cercato di rassicurare i francesi: «Ogni persona che entra nel nostro territorio da Kabul è monitorata, lo slancio umanitario non ci fa dimenticare la sicurezza».

talebani afghanistan david martinon folla all aeroporto di kabul 1 afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 3 scontri all aeroporto donne afghane in aeroporto bambino ucciso a kabul durante gli scontri all aeroporto afghani in fuga all aeroporto di kabul afghani in fuga all aeroporto di kabul 1 david martinon