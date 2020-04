COVIDIOTS - IL MINISTRO DELLA SALUTE NEOZELANDESE SI DEFINISCE ''UN IDIOTA'' PER AVER INFRANTO IL LOCKDOWN E AVER PORTATO LA FAMIGLIA AL MARE. ''IN UNA SITUAZIONE NORMALE LO CACCEREI'', HA DETTO LA PRIMA MINISTRA ARDERN, MA VISTA L'EMERGENZA HA RIFIUTATO LE DIMISSIONI E GLI HA TOLTO ALCUNE DELEGHE

Da www.lastampa.it

il tragitto di david clark

Il ministro della Salute neozealendese David Clark si è pubblicamente definito «un idiota», ha detto di sapere che il Paese è giustamente «arrabbiato» con lui e ha presentato le dimissioni, rifiutate però dal Primo ministro Jacinda Ardern. Clark ha bellamente rotto il lockdown per portare in auto la propria famiglia al mare. «In una situazione normale lo caccerei – ha spiegato il primo ministro – Clark ha sbagliato e non ci sono scuse».

Il ministro della Salute se l’è cavata con una sorta di retrocessione dell’incarico.

La Nuova Zelanda, circa 5 milioni di abitanti a fine marzo aveva deciso e avviato 4 settimane di lockdown nazionale: chiuse scuole, ristoranti, bar, palestre. Lo stato di emergenza nazionale è stato poi allungato di un’altra settimana. Ashley Bloomfield, direttore generale della Sanità, tiene un briefing quotidiano sui dati relativi ai casi di coronavirus: i casi positivi sono saliti a 54.

david clark david clark in mountain bike durante il lockdown il primo ministro giacinda ardern e david clark