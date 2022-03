28 mar 2022 16:54

CRIMEA BELLA E LIBERA - I LEGHISTI IN QUESTI ANNI NON HANNO DISDEGNATO UN BEL PO’ DI VIAGGETTI SULLA PENISOLA AFFACCIATA SUL MAR NERO: NEL 2016 I CONSIGLIERI REGIONALI VENETI STEFANO CIAMBETTI, STEFANO VALDEGAMBERI E LUCIANO SANDONÀ, AUTORI DI UNA RISOLUZIONE CHE RICONOSCEVA L’ANNESSIONE RUSSA, ANDARONO IN RAPPRESENTANZA DEGLI IMPRENDITORI. AL RIENTRO SI VANTAVANO COMPIACIUTI DELL’ATTENZIONE DEI MEDIA RUSSI - I VIAGGI DI SALVINI E RIXI E IL DASPO COMMINATO DALL’UCRAINA