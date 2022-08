CRIPTO PATACCA - IL PIÙ GRANDE GESTORE DEI FONDI PENSIONE DEL CANADA, CDPQ, (COLOSSO DA 304 MILIARDI DI DOLLARI) CHE AVEVA INVESTITO 150 MILIONI DI DOLLARI IN CELSIUS NETWORK, COMPRANDONE UNA QUOTA, ADESSO FA MARCIA INDIETRO - CELSIUS NETWORK PERMETTEVA DI DEPOSITARE BITCOIN, ETHEREUM E ALTRE MONETE DIGITALI E CHI LE DEPOSITAVA RICEVEVA SUBITO UN RENDIMENTO E POTEVA ACCENDERE UN PRESTITO USANDO LE CRIPTOVALUTE COME GARANZIA – MA POI LA SOCIETA’ E’ FALLITA…

Pensionati e criptiovalute: l'audace matrimonio tra passato e futuro non sembra funzionare al meglio. Al punto che Cdpq - il più grande gestore dei fondi pensione del Canada, che si era avventurato nel mondo delle valute digitali - adesso fa marcia indietro. A ottobre 2021, Cdpq ha investito 150 milioni di dollari in Celsius Network, comprandone una quota. Questa società statunitense - Celsius Network permetteva di depositare bitcoin, Ethereum e altre monete digitali.

Chi le depositava riceveva subito un rendimento e poteva accendere un prestito usando le criptovalute come garanzia. Nel 2022, sono arrivate delle notizie sinistre e cupe su Celsius Network che ha bloccato i prelievi dei suoi clienti (a giugno), quindi ha dichiarato fallimento attivando la procedura di protezione del Chapter 11 (a luglio). A quel punto il gestore canadese dei fondi pensione (Cdpq) - un gigante da 304 miliardi di dollari - con un colpo di matita ha cancellato la sua partecipazione in Celsius Network. Dice Charles Emond, ad di Cdpq: «Siamo entrati troppo presto in un settore in continua evoluzione. Ora abbiamo imparato e non ripeteremo l'errore».