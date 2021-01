E CRISI FU: RENZI ANNUNCIA LE DIMISSIONI DELLE MINISTRE DI "ITALIA VIVA"! CHE FARANNO ORA CONTE E CASALINO? HANNO GIÀ TROVATO I RESPONSABILI? - "LA CRISI NON L'HA APERTA 'ITALIA VIVA', È APERTA DA MESI. IL RE È NUDO, LA DEMOCRAZIA NON È UN REALITY SHOW DOVE SI FANNO LE VELINE. LA NOSTRA COSTITUZIONE NON È UNA STORIA SU INSTAGRAM" – LE STOCCATONE ALL'EGO DI "GIUSEPPI": "LA PRIMA QUESTIONE È IL METODO. NON CONSENTIREMO A NESSUNO DI OTTENERE I PIENI POTERI, ABBIAMO FATTO UN GOVERNO PER NON DARLI A SALVINI", POI FA L'ELENCO DI QUELLO CHE NON GLI VA GIÙ: LA DELEGA AI SERVIZI, LA TIMIDEZZA CON CUI SONO STATI CONDANNATI I FATTI DI WASHINGTON "E IL SUO MANDANTE", LE DIRETTE FACEBOOK (LO DICE IN DIRETTA FACEBOOK...) – VIDEO-LIVE

Renzi, annunciamo dimissioni Bellanova-Bonetti

matteo renzi

(ANSA) Renzi, annunciamo dimissioni Bellanova-Bonetti

Renzi, crisi non aperta da Iv ma aperta da mesi

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "E' molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera. "La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi", aggiunge.

Renzi,fiducia incrollabile in Mattarella ++

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Nell'affermare fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica e nel ruolo istituzionale che ricopre, pensiamo che si debbano affrontare tre punti cardine". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera. (ANSA).

Renzi, il re è nudo, politica non è reality ++

renzi mejo dello sciamano di washington

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche". Lo dice Matteo Renzi. "Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram".

Renzi, no a pieni poteri, uso discutibile Servizi ++

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Abbiamo chiesto tre questioni al premier. Il primo è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un governo per non darli a Salvini". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera attaccando "l'utilizzo in modo ridondante delle dirette tv, quello discutibile della delega ai servizi". (ANSA).

elena bonetti matteo renzi teresa bellanova 2

Renzi conferma, voteremo scostamento e misure anti-Covid

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - In Parlamento "voteremo lo scostamento di bilancio, le misure anti-Covid e qualunque sarà il governo, saremo dalla sua parte sul decreto ristori". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera.

Renzi, non si costruisce su sabbia, vogliamo vedere progetto

renzi conte

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "L'appello di Mattarella è stato uno dei più belli mai fatti ma costruire, lo sanno bene chi crede nella logica di grandi costruttori di cattedrali, non si fa sulla sabbia. Biosgna chiarire cosa si fa, non è che ogni volta ci si rimette in gioco. Se invece non è chiaro dove vogliamo arrivare non c'è alcuna costruzione possibile. Prima di costruire vogliamo vedere il progetto". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera.

conte renzi GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI

matteo renzi teresa bellanova elena bonetti matteo renzi teresa bellanova elena bonetti matteo renzi teresa bellanova 1 matteo renzi 2 matteo renzi elena bonetti