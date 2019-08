LA CRISI DI GOVERNO MEJO DEI MONDIALI DI CALCIO – LO SCONTRO FRATRICIDA IN SENATO TRA CONTE E SALVINI È STATO VISTO DA 14 MILIONI DI ITALIANI: LA SIT-COM DEL PREMIER CHE MENA L’EX AMICO SEDUTO ACCANTO È PARTITA CON IL 33% DI SHARE E ALLA FINE ERA CRESCIUTA DI DIECI PUNTI – MENTANA PORTA IL POMERIGGIO DI LA7 AL 12%, SKY VINCE PER LA FIDELIZZAZIONE E RAI 1 TIENE: IN PRATICA CI GUADAGNANO TUTTI – VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Balassone per “la Repubblica”

meme sulla crisi di governo conte e salvini

Quattordici milioni di italiani si sono visti, chi parzialmente chi per intero, le sei ore di Senato in diretta che hanno spiegato la fine del governo del cambiamento. A quei milioni vanno aggiunti i molti altri che non erano a casa loro perché in ferie o al lavoro (quindi il campione Auditel non ne teneva conto) e che avranno visto la tv altrove oppure spendendo i giga dello streaming su tablet o telefonini. La Nazionale dei tempi buoni a quell' ora non avrebbe fatto meglio.

meme sulla crisi di governo conte e salvini

La parte del leone l' hanno avuta Rai1 (21,17%) e La7 (11,88%) ambedue con una decente presenza di giovani. La prima ha ripreso i discorsi di Conte e dei senatori pari pari; la seconda, da un certo momento in avanti, anche con i commenti in studio e i retroscena che gli inviati di Mentana scovavano sul posto. Quanto a "fidelizzare" gli spettatori evitandone lo zapping è andata bene a entrambe. Ma chi al riguardo ha fatto meglio, su un pubblico ovviamente molto più ristretto, è stata Sky.

matteo salvini giuseppe conte in senato

matteo salvini e giuseppe conte in senato prima del discorso del premier

La situation comedy iniziale, con Conte che menava l' amico Matteo seduto accanto, è apparsa ovviamente irresistibile a chiunque: è partita col 33% di share al primo minuto e alla fine era cresciuto di dieci punti; ci sembra quasi di immaginare quanti si saranno stropicciati gli occhi prima di credere a quello che vedevano. Poi l' ascolto è cresciuto ancora con gli interventi di Salvini e di Renzi in successione.

maratona mentana meme

(…) Tirando i conti: Mentana si mette la corona perché porta il pomeriggio di La7 al 12% di share, dietro Rai1 e sopra a tutti gli altri e tocca col TG7 delle ore 20 l' 11%, il doppio del solito; il TG5 conferma i buoni risultati dovuti al quiz che lo precede; il TG1, che si ferma al 18%, pare soffrire, e non da oggi, l' era del fai da te via social che ne ha corroso la rendita "istituzionale".

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 3

Si pensi, per confronto, al Tg7 che ha la caratteristica di narrare e commentare, e quindi è adatto anche a chi le notizie pensa di conoscerle già da sé. C' è da sperare infine che martedì pomeriggio qualcuno vedendo scorrere parole equivalenti a fatti, avrà magari cominciato a scoprire che la politica è una cosa seria. A proposito, la Rai pare che in un primo momento pensasse di cavarsela in tono minore, usando Rai 2 anziché l' ammiraglia, come evidentemente l' evento meritava. Pare che lo svarione sia stato rimediato, da un intervento diretto dell' amministratore delegato Salini. Il cambiamento del cambiamento è già cominciato?

