CUCÙ, E LUIGINO NON C'È PIÙ: DI MAIO È SPARITO DAI SOCIAL – DOPO IL FLOP ALLE ELEZIONI, CON IL SUO “IMPEGNO CIVICO” FERMO A UN MISERO 0,6% E LA SCONFITTA NEL COLLEGIO UNINOMINALE DI FUORIGROTTA, SI E' DATO ALLA MASCCHIA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI HA CHIUSO LA PAGINA FACEBOOK DA 2,4 MILIONI DI FAN E IL PROFILO TIKTOK - ALMENO LA FIDANZATA VIRGINIA SABA SEMBRA NON AVERLO SCARICATO…

Estratto dall'articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

LUIGI DI MAIO MEME

Via la pagina Facebook da 2,4 milioni di fan, via il profilo TikTok. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non c'è più. L'ex capo politico dei 5 Stelle non è riuscito ad essere rieletto parlamentare […].

Ora, in via di conclusione l'esperienza ministeriale, la decisione di staccare la spina anche mediaticamente. Dal suo staff in realtà non si fa trapelare nulla, solo che non si tratta di hackeraggio o qualcosa del genere. […]

meme luigi di maio prossimo concorrente del gf vip

Dopo la scissione dai 5 Stelle, Di Maio ha fondato una nuova forza politica, Impegno Civico, presentandosi all'appuntamento del 25 settembre in coalizione con il centrosinistra. Senza però riuscire a raggiungere l'1 per cento; il ministro ha perso anche la corsa nel collegio di Napoli Fuorigrotta, vinta dall'ex compagno di partito nel Movimento Sergio Costa.

La sua sconfitta era stata oggetto di diffusa derisione sui social e anche sotto la sua pagina Facebook, spesso con venature classiste, in riferimento al suo vecchio impiego da steward allo stadio San Paolo (oggi Maradona) di Napoli.

LUIGI DI MAIO E ENRICO LETTA LUIGI DI MAIO la dirty dancing di luigi di maio 8 luigi di maio a napoli luigi di maio a napoli LUIGI DI MAIO