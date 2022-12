24 dic 2022 17:15

IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “BECCATO CON LE DITA NELLA MARMELLATA DA UNO SFERZANTE ROBERTO GIACHETTI MENTRE TENTAVA DI SPACCIARE PER UNA SUA VITTORIA IL MANCATO AUMENTO DELLO STIPENDIO DEI PARLAMENTARI (DOVUTO INVECE A UNA RINUNCIA AUTOMATICA E UNANIME), GIUSEPPE CONTE HA SCRITTO CHE IL PARTITO DI CHI LO AVEVA SMASCHERATO È COMPOSTO DA “CONTUBERNALI” CHE “SI INCARTANO IN UN DIALLELO”. DEV'ESSERE UN MESSAGGIO IN CODICE PER I COMPAGNI IN LOTTA CONTRO L'ORDOLIBERISMO E LA DISINTERMEDIAZIONE”