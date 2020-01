16 gen 2020 08:09

DACCI OGGI IL NOSTRO PARAGONE QUOTIDIANO – VI SEMBRAVA STRANO CHE IL SENATORE EX CINQUE STELLE NON PARLASSE DA QUALCHE ORA? L'ENNESIMA OPINIONE NON RICHIESTA: “CARO DI MAIO, DICI IL FALSO. ANDIAMO DAVANTI AL GIUDICE E VINCERÒ” – POI FRIGNA: VOGLIO RIENTRARE NEL MOVIMENTO, AL MISTO MI SENTO EMARGINATO. IO E DI BATTISTA? SIAMO GRANDI AMICI, MI HA DETTO CHE GLI PIACCIONO LE MIE BATTAGLIE MA CHE HO UN CARATTERE DI ME…”