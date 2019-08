DAGONEWS

MATTEO SALVINI BEATO TRA LE DONNE

- Una campagna elettorale di Salvini improntata sulla sfida all’Europa cercando un alleato forte oltre oceano in Trump e un legame con l’Inghilterra di BoJo Johnson. Uno scenario che preoccupa non poco un europeista convinto come Mattarella.

- Il dilemma del Quirinale: manovra prima o dopo il voto?

- Salvini ha fatto sue le valutazioni di alcuni sondaggisti. Il 36/38% è il picco massimo di consensi. Da quel picco si può solo scendere continuando a governare con il M5S. Specialmente con una campagna sulle spiagge che dava risultati molto positivi. E che non avrebbe potuto riproporre a febbraio/marzo. Da qui la spinta ad anticipare la data delle elezioni e lui Premier a fare una manovra in deficit e contro la UE prima che la nuova Commissione si organizzi contro il governo della Lega.

meme sulla crisi di governo conte e mattarella

- Si fa strada una lista Conte (ricordate la lista Dini?) in virtù del consenso che l’attuale premier goderebbe tra i moderati vicini ai Cinque Stelle.

- Tra l’altro proprio Conte si accinge a vestire i panni dell’anti Salvini. Con il puntiglio del professore ribatterà alle accuse del Truce. E anche gli accordi sulla TAV: la Lega sarebbe stata d’accordo al sì del Governo nella persona di Conte scontando il parere contrario del M5S.

giuseppe sala matteo renzi

- Intanto stando ai sussurri da Bruxelles si profilerebbe il portafoglio dell’Agricoltura per Centinaio.

- Renzi non lavora a un governo 5S-PD. Una falsa notizia sparata da Salvini per mettere in difficoltà gli uni e gli altri?

- Nel PD di Zingaretti prevale l’idea di lanciare Sala candidato premier. Anche se il Sindaco di Milano non si sente pronto.

- Un momento d’oro per le società di sondaggi. Niente vacanze. Tra sabato e domenica sono previsti una serie di sondaggi riservati chiesti dai partiti e non solo. Con le domande più strane.

GIAN MARCO CENTINAIO 1