28 ago 2021 16:12

DAGONEWS - SI AVVICINA L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO E SALVINI HA FATTO GIÀ SAPERE CHE LA LEGA NON VOTERÀ UNO DEL PD. PRESSIONI SUI PARTITI FINCHÉ RIMANGA MATTARELLA SUL COLLE: L’UNICO CHE PUÒ DARE GARANZIE ALL’EUROPA SUL RECOVERY È DRAGHI A PALAZZO CHIGI - CONTE SI METTERÀ DI TRAVERSO SULLA RICONFERMA DI MATTARELLA? NO: AVRÀ RISULTATI TALMENTE DISASTROSI IL 3 OTTOBRE CHE NON ALZERÀ NEMMENO IL SOPRACCIGLIO. MA ANCHE BERLUSCONI E SALVINI NON POTRANNO CANTARE VITTORIA. ANZI, PREGANO CHE NON VINCA A ROMA IL CANDIDATO DI GIORGIA MELONI, IL MINCHIETTI DELL’IMPERO ROMANO. PERCHE’ L’EX BANANA E L’EX TRUCE STANNO PORTANDO AVANTI QUELLA FEDERAZIONE CHE MIRA A UN’ALLEANZA TRA CENTRODESTRA E PD. SE SALVINI SI BERLUSCONIZZA, LETTA CI STA