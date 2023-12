giorgia meloni sventola il fax di luigi di maio sul mes in senato

DAGOREPORT

A Bruxelles, il no della Ducetta Meloni alla ratifica dell'accordo di modifica al Meccanismo europeo di stabilità - modifica che prevedeva un “paracadute” della UE in caso di default bancario - ha davvero fatto incazzare tutti, ma di brutto.

Esterrefatti, i capoccioni dell’Unione Europea si sono fatti tradurre il comunicato di Palazzo Chigi e non potevano credere a queste righe: "Si tratta di un'integrazione di relativo interesse e attualità per l'Italia, visto che come elemento principale prevede l'estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà, in un contesto che vede il sistema bancario italiano tra i più solidi in Europa e in Occidente".

Ma come! L’Italia ha beneficiato di oltre 200 miliardi di PNRR, cifra che nessun altro paese dell’Unione ha ottenuto; il governo Meloni ha usufruito sulla questione dei flussi migratori la massima solidarietà e sostegno economico (mentre Orban, colui che Meloni ha invitato ad entrare nel gruppo dei Conservatori Europei (ECR), ha pensato bene di votare contro); ed ora è questo è il risultato? Del futuro degli altri paesi, la signorina Meloni se ne frega?!?!

La filiforme Ursula Von der Leyen era letteralmente fuori dalla grazia di dio. Infatti la presidente della Commissione Europea è stata subito travolta dalle critiche degli euro-burocrati di Bruxelles per essersi spesa tanto nei confronti delle paturnie migratorie della premier italiana con ben due viaggi insieme in Tunisia e altrettanti a Roma, fino al punto che il presidente dei Popolari Europei, Manfred Weber, a suo tempo si inalberò accusandola di inciuciare con la destra post-fascista italiana, correndo il rischio di perdere consensi al centro.

Adesso a Bruxelles si stanno spremendo le meningi sul modo di fargliela pagare. Il 15 gennaio si riunirà l’Ecofin per vedere cosa fare per sistemare il vulnus italiano. Dato che non era mai successo un fatto del genere, si trovano tutti a muoversi in un terreno inesplorato. Solo una cosa è certa: la Ducetta del Colle Oppio non la passerà liscia, le faremo vedere i sorci neri….

“Inconcepibile!”, “Avete fatto un errore colossale!”, questo era il tenore accusatorio delle telefonate ricevute dal ministro Giancarlo Giorgetti, che nei giorni precedenti aveva assicurato i componenti dell’Ecofin del “Sì” italiano, attraverso l’approvazione di un emendamento che prevedeva l’utilizzo del Mes solo con il voto dei 2/3 del Parlamento, al pari di una legge costituzionale.

giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 13

Su tale emendamento salva-Mes, da Lucaselli a Fazzolari, i fratellini d’Italia erano tutti d’accordo. Ma quando dopo ben tre telefonate, il truce Salvini le ha ribadito il rifiuto della Lega tutta a votare l’emendamento, la mitologica “Io so’ Giorgia e voi non siete un cazzo!” è di colpo scomparsa ed è riapparsa per quello che è, una politicante capace solo di fare opposizione, del tutto priva della cultura del potere, che ha avuto paura che il Capitone leghista, unica sua opposizione politica, da sempre euro-scettico e grande avversario del Mes, la infilzasse urbi et orbi sottolineando le di lei dichiarazione anti-europeiste di ieri e sbertucciando il suo camaleontismo di oggi.

A quel punto, aver convinto Forza Italia di quell'ameba di Tajani, da bravo Ppe sempre favorevole a votare sì al Mes, ad astenersi era ben poco: calzato il fez, è stata la Meloni a comunicare a Giorgetti il no italiano.

