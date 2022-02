4 feb 2022 19:32

DAGOREPORT: LEGA-TELO! - IL BIPOLARISMO POLITICO DI SALVINI ALL’INIZIO ALLARMAVA, OGGI SCATENA UNA SONORA PERNACCHIA. IL TRUCE NON PUÒ USCIRE DAL GOVERNO: SI RITROVEREBBE ALLA MERCÉ DELLA MELONI. FINCHÉ STA ATTACCATO AL CATETERE DI BERLUSCONI, SI SALVA – IL FLOP MAKER DEL COLLE DEVE ANCHE PREOCCUPARSI DELLA NASCITA DI ITALIA AL CENTRO DI RENZI, TOTI, BRUGNARO. UN CENTRO-TAVOLA CHE DOPO IL NO DELL’UMILE RENZI (“SONO DIVISIVO”), HA OFFERTO IL TIMONE DI COMANDO A CASINI CHE L’HA RIFIUTATO. MOTIVO? PIERFURBY È IN PREDA AL VIRUS DEL COLLE: SOGNA DI PRENDERE IL POSTO DI MATTARELLA FRA DUE ANNI