DAGOREPORT

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

Come mai Beppe Grillo si diverte con perfidia caustica a sfottere il suo “amministratore delegato” Giuseppe Conte? Nel loro ultimo incontro, Beppe-Mao, scherzando sull’intelligenza artificiale, disse: "Giuseppe Conte va bene in tutte le sue forme, sia dal vivo che come avatar. E' più espressivo qui che dal vivo".

Gli sfottò dell’elevato di torno non sono solo il frutto della sua verve comica in via di appassimento, ma nascondono una sottile acredine nei confrronti del fu avvocato del popolo: Grillo, che a ogni uscita pubblica non manca di difendere suo figlio Ciro, a processo con altri tre amici con l’accusa di stupro di gruppo, non ha mancato di notare che sul processo in corso a Tempio Pausania, Giuseppe Conte non ha speso neanche mezza parola.

ciro beppe grillo

In modo molto paraculo, “Giuseppi” si è tenuto lontano da una vicenda dolorosa per Grillo e scivolosa per lui. Una cautela da leader politico che non è piaciuta al fondatore del Movimento 5 Stelle, il quale continua a pensare, a ragione, che Conte è una sua creatura, che deve tutto a lui. Pertanto, si aspettava un beau geste nei confronti di un padre in difficoltà.

giuseppe conte vs beppe grillo meme

Peppiniello Appulo, invece, è proiettato su altri scenari: tutta la sua attenzione è concentrata sulle elezioni europee, dove punta a eguagliare, o almeno molto avvicinare, il Partito Democratico. In quel caso, avrebbe gioco facile nel sottolineare che i due partiti hanno ormai pari dignità, che la guida della coalizione non è più in mano ai dem e che la leadership di un fantomatico campo largo può essere sua.

