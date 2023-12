DAGOREPORT! LA SUCCESSIONE DI FRANCESCO TALÒ, CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI PALAZZO CHIGI E CAPRONE ESPIATORIO DELLA TELEFONATA-BURLA A MELONI DI DUE COMICI RUSSI, HA VISSUTO MOMENTI MOLTO ACCESI - LA SCELTA PIÙ PREVEDIBILE ERA LUCA FERRARI MA LA DUCETTA NON È MAI ENTRATA IN SINTONIA CON IL DIPLOMATICO E SCEGLIE FABRIZIO SAGGIO. LA FARNESINA NON CI STA PERCHE' SAGGIO E' ‘’MINISTRO PLENIPOTENZIARIO’’, DI GRADO IMMEDIATAMENTE INFERIORE ALL'AMBASCIATORE – LUCA FERRARI MIRA ALL'AMBASCIATA DI WASHINGTON MA TAJANI LO IMPALLINA: C’È RICCARDO GUARIGLIA…

La successione di Francesco Talò, caprone espiatorio delle famigerata telefonata-burla a Meloni di due comici russi, è stata lunga un mese e ha vissuti momenti molto accesi.

La scelta più prevedibile per il dopo-Talò, per affiancare il premier in gonnella come consigliere diplomatico, era l’ambasciatore Luca Ferrari, sherpa G7/G20 a Palazzo Chigi, ma la Ducetta non è mai entrata in sintonia con il diplomatico.

A quel punto, iniziano gli screzi tra Farnesina e Palazzo Chigi perché Ferrari vorrebbe chiudere la carriera nella sede diplomatica più prestigiosa, quella di Washington. Ma veniva stoppato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che faceva presente alla Ducetta che Ferrari ha un grosso handicap per gli americani: aveva svolto a partire dal 2019 il ruolo di ambasciatore in Cina. Anche perché a Washington vorrebbe andare Riccardo Guariglia, oggi segretario generale del ministero Esteri.

Meloni, con la scusa di volere uno di fiducia, vorrebbe spedire Luca Ferrari a Mosca. Ma, con la decisione della Sora Giorgia di sostituire Talò come consigliere diplomatico con Fabrizio Saggio, attuale addetto all’ambasciata a Tunisi, apre un altro fronte di guerra con il ministero di Tajani.

Infatti, il 54enne Saggio è stato promosso solo da un anno ‘’Ministro Plenipotenziario’’, quindi di grado immediatamente inferiore all'ambasciatore: cosa che non è stata per nulla gradita (eufemismo) dalla Farnesina, già pronta a fargli la guerra.

Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

Il successore di Francesco Talò arriverà dalla Tunisia. Salvo ripensamenti, il nuovo consigliere diplomatico di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, attuale ambasciatore a Tunisi. L'avvicendamento è stato innescato dal trappolone telefonico del finto leader africano che i propagandisti russi Vovan e Lexus hanno teso a Giorgia Meloni. Talò si è dimesso e oggi potrebbe essere annunciato l'arrivo di Saggio. Nato a Napoli nel 1971, ha fatto carriera tra Bruxelles, Cairo e Washington.

FABRIZIO SAGGIO VERSO L’INCARICO DI CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI MELONI AL POSTO DI TALÒ

Youssef Hassan Holgado per Domani - Estratto

Quello di Saggio è un nome passato in sordina nelle ultime settimane. Nella stampa erano circolati quelli dell’ambasciatore in Albania, Fabrizio Bucci, e di quello in Etiopia Agostino Palese. E quello di Elisabetta Belloni che guida il Dipartimento informazione per la sicurezza dei servizi segreti italiani.

FIGURA ISTITUZIONALE

Classe 1971, Saggio inizia la sua carriera diplomatica molto giovane. Vanta esperienze a Bruxelles, Cairo e Washington prima di approdare in Tunisia. Dal 2001 al 2005 presta servizio a Bruxelles alla Rappresentanza permanente presso l’Ue.

Tra i suoi incarichi da sottolineare ci sono i cinque anni di lavoro nel gabinetto del ministro alla Farnesina sotto i mandati di Frattini, Terzi e Bonino. E i suoi sette anni (2015-2022) di servizio al Quirinale presso l’ufficio Affari diplomatici della presidenza della Repubblica. La sua esperienza al Quirinale è sinonimo di garanzia e fornisce a Meloni un uomo di basso profilo e istituzionale. Quello che serve per rimediare alla figuraccia dello scherzo telefonico.

A inizio ottobre del 2022 torna all’estero come ambasciatore in Tunisia. Qui si trova a lavorare in uno scenario politico complicato vista la deriva autoritaria impressa al paese dal presidente tunisino Kais Saied. La sua attività ha seguito quella di Palazzo Chigi e nel paese si è concentrata sulla lotta all’immigrazione irregolare e la creazione di progetti di cooperazione.

IL FUTURO DI TALÒ

Per quanto riguarda invece l’ex consigliere Francesco Maria Talò, per lui si sono aperte le porte del ministero della Difesa dove ricopre il ruolo di coordinatore della politica militare per Guido Crosetto. Il suo profilo piace ancora al governo ma qualcuno doveva pagare il prezzo per quella gaffe dello scherzo telefonico che ha fatto il giro dei quotidiani internazionali.

