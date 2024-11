DAGOREPORT – DITE ADDIO ALLA MELONI BIDENIZZATA: ARRIVA TRUMPONE E LA DUCETTA CAMALEONTE SI TRASFORMERÀ NELLA PIÙ FEDELE FAN DEL CIUFFO ARANCIONE DI MAR-A-LAGO – GRAZIE AI BUONI UFFICI DI ELON MUSK, CON CUI “COLTIVA LA SUA RELAZIONE” (“LE MONDE” DIXIT), LA PREMIER AVRÀ GIOCO FACILISSIMO PER RIENTRARE NEL CUORE DEL TYCOON. CHE FINIRÀ PER PRIVILEGIARE IL RAPPORTO CON “I AM GIORGIA”, A DISPETTO DI QUELLO COL SUO FOLLOWER ITALIANO NUMERO UNO, MATTEO SALVINI - QUESTIONE DI POTERE: LA MELONI È PREMIER E PUÒ ESSERE UN CAVALLO DI TROIA UTILE IN UE. IL "PATRIOTA" SALVINI A BRUXELLES NON CONTA UN CAZZO...

Trumpiani d’Italia in movimento. È vero che Matteo Salvini è stato il primo a flirtare con Donald Trump, e a sostenerlo in maniera incondizionata. È vero anche che Giorgia Meloni, al netto delle sue idee, era “vincolata” al suo ruolo istituzionale: non poteva sbilanciarsi per non perdere il sostegno di Biden, con cui ha flirtato per due anni facendosi dare bacetti sul capino finto biondo.

Ma ora si cambia spartito: la Sora Giorgia sarà “costretta” a ridiventare la prima trumpiana dello Stivale. Ed è facile prevedere la strategia: s'aggrapperà alla giacchetta del suo caro amico Elon Musk. Come ha scritto oggi il quotidiano francese “Le Monde”, la premier “coltiva la sua relazione con il fondatore di Tesla”, che rappresenta una “passerella supplementare” verso il tycoon.

trump salvini

Il patron di Space X, strafatto di ketamina, non potrà che parlare bene della Ducetta a Trump, e il ciuffo arancione di Mar-a-Lago finirà per privilegiare il rapporto con lei a dispetto di quello con Salvini, che agli occhi del tycoon "pesa" quanto una groupie adolescente.

Sarà facile, per Musk, spiegare a Trump che la Meloni è presidente del Consiglio e può svolgere un ruolo di cuscinetto nell'Unione Europea utile per la Casa Bianca, mentre Salvini in Europa non se lo fila più nessuno.

