DAGOREPORT – TRA I DUE LITIGANTI SALVINI E TAJANI, LA MELONI NON GODE: LA DUCETTA TEME DI PERDERE LA TERZA GAMBA DEL GOVERNO E CHIEDE A FORZA ITALIA DI NON INFIERIRE SUL LEADER DELLA LEGA CHE, DA ANIMALE FERITO, PUÒ DIVENTARE PERICOLOSO - LA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE HA AFFOSSATO L’AUTONOMIA, ERA LA POLIZZA SCUDO DI SALVINI PER SALVARSI DAI MALUMORI DEL CARROCCIO – MA IL CHIAGNI E FOTTI DELLA STATISTA DELLA GARBATELLA CONTINUA: CON IL NO AL TERZO MANDATO DEI GOVERNATORI, SCIPPA ALLA LEGA IL VENETO E TOGLIE LA CAMPANIA A ELLY SCHLEIN (DE LUCA SI CANDIDEREBBE CON UNA LISTA CIVICA)

DAGOREPORT

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju

Giorgia Meloni ha convocato, nei prossimi giorni, una riunione con i suoi due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, per mettere a punto la legge finanziaria che va approvata entro il 31 dicembre.

La premier dovrà usare il bilancino per non rischiare ulteriori strappi e tensioni all’interno della sua maggioranza, soprattutto perché la Ducetta ha capito che Salvini è in una fase molto complicata della sua leadership.

Le motivazioni della parziale bocciatura dell’autonomia differenziata, da parte della Consulta, hanno sì reso felici Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma hanno piantato una granata sotto i piedi dell’ex Truce del Papeete.

RACCOLTA FIRME CONTRO L AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Palazzo Chigi non freme per portare in aula le norme da correggere, e c’è il rischio che la discussione a riguardo venga calendarizzata molto in avanti, magari ripartendo dalla Camera invece che dal Senato (è lo scenario tratteggiato oggi dalla “Stampa”) e impantanando il provvedimento in Commissione Affari costituzionali, con il serio rischio di mandarlo a morire tra i farraginosi meccanismi di palazzo.

Senza l’autonomia da sventolare a beneficio degli elettori, Salvini finirebbe nel mirino dei suoi maggiorenti, già sul piede di guerra per i pessimi risultati elettorali del Carroccio.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Inoltre, a pungerlo c’è la spina nel fianco Vannacci: il generale, che vale il 3% dell’8 oggi attribuito alla Lega, ha sedotto molti elettori nel Centro e nel Sud, e nel caso di una sua futura scissione, l’ex partito di Bossi tornerebbe mestamente nella ridotta padana, a percentuali sempre più irrilevanti.

Giorgia Meloni ha capito il valore della posta in palio: un animale ferito è più pericoloso, ed è meglio trovare un’intesa che non mortifichi il già malmesso Salvini. Anche per questo, la premier ha avuto più di un colloquio con esponenti di Forza Italia, chiedendo di abbassare i toni e ridimensionare i continui contrasti con la Lega.

luca zaia salvini

Il suo ragionamento è che mettere spalle al muro Salvini non faccia altro che destabilizzare la maggioranza, con il rischio di farla zompare in aria.

Ma il chiagni e fotti della Statista della Garbatella continua: ha capito che con una fava (il no al terzo mandato dei Governatori), porta a casa due piccioni: fa fuori l'uomo-simbolo Luca Zaia scippando così il Veneto alla Lega.

E, decapitando la terza ricanditatura di Vincenzo De Luca, il Pd perderebbe la Campania e Elly Schlein resterebbe cornuta e mazziata con De Luca sicuro vincitore a capo di un a lista civica di sinistra.

luca zaia a che tempo che fa 4

Il maggior ostacolo per Meloni arriva dal Veneto. Mantenere un presidio leghista nella Regione è visto come imprescindibile da un’ampia fetta del Carroccio e lo stesso Zaia ha usato toni apocalittici (“Se perdiamo anche il Veneto, va tutto a rotoli”). Coerenza vorrebbe che Giorgia Meloni, per non mettere nei guai Salvini, lasci le cose come stanno.

Il problema è che la premier coltiva da tempo il sogno di espugnare il ricco Veneto, togliendolo dalle grinfie della Lega, e vorrebbe farlo candidando il suo plenipotenziario nella Regione, il tosto Luca De Carlo.

LUCA DE CARLO

Che fare? A pesare nella valutazione finale, sarà il comportamento di Salvini. Nelle ultime settimane il “Capitone” ha timidamente ripreso a evocare l’importanza, per la Lega, di tenere Venezia, ma in realtà non sarebbe così dispiaciuto dalla detronizzazione del “Doge”. Privato degli onori del ruolo, Zaia avrebbe meno influenza e sarebbe meno esposto mediaticamente.

Un bel vantaggio, visto che Salvini considera l’ex ministro dell’Agricoltura un pericoloso avversario interno al partito. Qualche malizioso sottolinea la pericolosità di sfilare a Zaia la poltrona dalle chiappe: libero dagli impegni istituzionali, chi può esser certo che non decida di dare l’assalto alla segreteria del partito?

salvini meloni zaia salvini MATTEO SALVINI - LUCA ZAIA GUIDO CROSETTO - ADUNATA DEGLI ALPINI - VICENZA Matteo Salvini e Luca Zaia MEME GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI salvini meloni