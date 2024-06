DAGOREPORT

marina berlusconi

L’intervista di Marina Berlusconi al “Corriere della Sera”, in cui la “Cainana” ha attaccato il governo sui diritti LGBT (“Mi sento più in sintonia con la sinistra”), è stata uno sganassone a Giorgia Meloni, ma soprattutto ad Antonio Tajani. La capa di Mondadori, azionista di maggioranza, insieme ai fratelli, di Forza Italia (il partito ha un debito di quasi 100 milioni verso la famiglia del Cav), ha mandato un segnale inequivocabile al suo “amministratore delegato”.

Ovvero: caro Tajani, basta inginocchiarsi davanti alla Ducetta e a Fratelli d’Italia, riconquistiamo una nostra dimensione autonoma, tornando a quella identità di partito moderato e liberale che aveva in mente Silvio Berlusconi.

MARINA SILVIO BERLUSCONI

Il messaggio deve essere rimbombato nelle ‘recchie del vicepremier merluzzone, che nel pomeriggio non si è presentato al Senato, per la replica delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

LA PRECISAZIONE

Riceviamo e pubblichiamo:

Ciao Dago

Tajani è arrivato in ritardo al Senato perché votava alla Camera e prima aveva avuto una conferenza stampa sulla Sicilia al partito, ma poi è stato in aula tranquillamente fino alla fine della seduta.

Ciao

Vincenzo Nigro, portavoce di Antonio Tajani

