Il report dell’Ecri (la Commissione europea contro il razzismo e l’omofobia) che accusa di razzismo la polizia italiana è vecchio di sei mesi. Come si può leggere nel sito ufficiale dell’ente, il dettagliato rapporto di 48 pagine, che ha fatto saltare dalla sedia anche il solitamente mite Sergio Mattarella, è stato adottato il 2 luglio 2024, ma “pubblicato” soltanto ieri.

Come mai in quasi quattro mesi nessuno se n’è accorto? Non c’è da stupirsi, considerando la sostanziale inutilità dei richiami, e dell’ente stesso: l’Ecri è un’emanazione del Consiglio d’Europa, che nulla ha a che vedere con l’Unione europea (il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale per i diritti umani fondata con il Trattato di Londra e ne fanno parte 46 Stati , tra cui Turchia, Serbia, Ucraina e Georgia).

Allora come mai tanto casino arriva solo adesso? Perché le bordate contro l’Italia diventano pubbliche in concomitanza con il caso Albania e lo scontro tra Governo e toghe sul trasferimento di migranti, e pochi giorni dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue sui “Paesi sicuri”? Qualcuno, accecato d'amore per il governo Ducioni, ha spinto affinché questo report finisse sui giornali proprio ora? Bravo, risposta esatta!

