IL TEMA NON È SOLO SE SANGIULIANO HA SPESO O NO SOLDI PUBBLICI PER LA BOCCIA O HA CONDIVISO CON LEI DOCUMENTI RISERVATI

GENNARO SANGIULIANO PIANGE DURANTE L'INTERVISTA AL TG1

DAGOREPORT

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

A questo punto, a prescindere dalla rilevanza di smentite e contro smentite, prove e controprove, audio e documenti vari o avariati, minacce e ricatti più o meno velati, malcelati avvertimenti di stampo più o meno mafioso anche diretti a questo disgraziato sito, il tema non è solo se Sangiuliano ha speso o no soldi pubblici per la Boccia o ha condiviso con lei documenti riservati.

È anche quanto tempo ha sottratto ‘O Ministro ‘nnammurato al lavoro per cui è pagato e quanto il desiderio (pure legittimo) di passare delle notti con la dottoressa Maria Rosaria Boccia lo abbia condizionato nel pianificare la sua agenda.

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO

Sarebbe andato comunque in missione tutte quelle volte, se questo non avesse significato essere "giustificato" a passare delle notti fuori con la “non consigliera” Boccia, in quanto impegnato in trasferte di lavoro?

O ha accettato gli inviti ai vari festival/eventi (alcuni sinceramente poco autorevoli) proprio per avere l'occasione di godere della compagnia della "Pompeiana esperta"?

Ah, saperlo…

POST SCRIPTUM

Neanche il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica dura 18 minuti come lo “Speciale” del Tg1 per salvare il Farfallone del Golfo.

GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera 2 carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 2 IL CASO BOCCIA - SANGIULIANO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO affaire gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia sul mundo sangiuliano meloni carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 1 Il sindaco di Riva Ligure Giuffra tra Maria Rosaria Boccia e il ministro Sangiuliano vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 8 GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 9 maria rosaria boccia foto con sangiuliano STORIA DI MARIA ROSARIA BOCCIA SUGLI OCCHIALI TELECAMERA RAYBAN USATI A MONTECITORIO le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 4 maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano 2 GENNARO SANGIULIANO MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME carmine lo sapio gennaro sangiuliano gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - meme ultimo tango a time square BOCCIA - VIGNETTA SUL CASO SANGIULIANO - BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA maria rosaria boccia in prima fila con gennaro sangiuliano a sanremo MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 3 GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO meme maria rosaria boccia - sangiuliano come san gennaro maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 2 GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO. post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano 1 maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 2 gennaro sangiuliano maria rosaria boccia storia instagram di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 1 gennaro sangiuliano maria rosaria boccia storia instagram di maria rosaria boccia sulla nomina di sangiuliano a consigliere dei grandi eventi maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia a pranzo con gennaro sangiuliano a taormina gennaro sangiuliano senza fede OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND maria rosaria boccia gennaro sangiuliano. MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 3 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO GENNARO SANGIULIANO COME CHIARA FERRAGNI - MEME MARIA ROSARIA BOCCIA, GIORGIA MELONI E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY MACONDO genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 2 MEME SULLE CHAT TRA SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA