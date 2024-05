DAGOREPORT

PUTIN ZELENSKY

L’obiettivo di Putin è arrivare in tempi rapidi all’occupazione di Kharkiv. È un obiettivo strategicamente rilevante, perché permetterebbe all’esercito russo di consolidare un cordone di sicurezza attorno al Donbass occupato.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per permettere ai tank russi di entrare nella regione di Kharkiv, ma quando questo avverrà, gli Stati Uniti spingeranno il sempre più riottoso, ma debole, Zelensky a chiedere una tregua per aprire una trattativa di pace.

esercito ucraino

Putin, che ora al fronte è in una posizione di forza dopo le loffie controffensive ucraine, potrebbe avere un duplice interesse a chiudere il conflitto: non solo perché si avvicina la conquista di quegli obiettivi territoriali (Donbass e Crimea) e politici (Ucraina mai nella Nato) che si era prefissato, ma anche perché l’economia russa inizia a mostrare i primi scricchiolii. Prova ne è il crollo, per la prima volta in 24 anni, degli utili di Gazprom, il colosso dell'energia, vero forziere del Cremlino.

Inoltre, se da una parte la Russia rischia con la guerra di finire al guinzaglio di Pechino, dall'altra “Mad Vlad” deve fronteggiare una crescente pressione della Cina a chiudere il conflitto: Xi Jinping, che sta costruendo la sua “narrazione” verso il sud globale come leader di un Paese pacificatore, che punta al soft power del commercio e non ai missili, ha bisogno di portare a casa un risultato, per poter dire, in soldoni: “Non siamo noi quelli che vogliono la guerra”.

BOMBARDAMENTO RUSSO SU KHARKIV, PERSONE SOTTO LE MACERIE'

(ANSA) - Le truppe russe hanno bombardato Kharkiv, in Ucraina orientale, nel primo pomeriggio distruggendo diversi condomini, persone sono intrappolate sotto le macerie. Lo ha riferito su Telegram il sindaco Igor Terekhov, citato da Rbc-Ucraina aggiungendo che è in corso un'operazione di salvataggio.

SITUAZIONE DELLA GUERRA IN UCRAINA AL 2 MAGGIO 2024

