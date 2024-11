LA 40ENNE BIANCO HA MOLLATO IL POVERO GIAMBRUNO QUALCHE GIORNO FA, CON UNA CLAMOROSA LITIGATA, IN UN BAR-SALOTTO DI ROMA-CENTRO, PER FAR RITORNO TRA LE BRACCIA DEL SUO EX CRIPPA

DAGOREPORT

federica bianco andrea giambruno

Lui l’aveva detto: “Ho il cuore gitano”. Andrea Giambruno, mollato con via social da Giorgia Meloni ormai più di un anno fa (era ottobre 2023) e spernacchiato da tutta Italia per il suo ciuffo erettile e le sue profferte da piacione, ha goduto di un breve, ma intenso, “fuoco di Puglia”.

Il testosterone “gitano” di Giambruno aveva infatti ripreso a palpitare per una bellissima donna salentina, ma l’ardente fiamma della passione si sarebbe spenta velocemente.

È una piccola storia triste che Dagospia è in grado di ricostruire, e che ha inizio durante la lunga estate salentina del giornalista Mediaset.

andrea giambruno in vacanza in puglia

Il 29 luglio “Repubblica” pubblica la foto dell’ex compagno della premier con una bella e procace mora. Dagospia riprende l’articolo e in Transatlantico iniziano a susseguirsi voci, domande, veleni, rumors: chi è la bombastica signorina fulminata dallo sguardo intenso di Giambruno?

Quel che è certo, è che quel maranza del “Giambru” è rimasto a lungo in Puglia: ad agosto, dopo una vacanza di 10 giorni insieme alla ex compagna, Giorgia Meloni, e alla figlia Ginevra, alla masseria Beneficio, ha prolungato le sue ferie.

federica bianco matteo salvini

Le voci si infittiscono e si moltiplicano con un articolo di Lettera43, che sgancia una bombetta che Dagospia, oggi, è in grado di confermare. Aggiungendo altri dettagli, e il finale triste della vicenda.

Scriveva L43: “In diversi hanno notato la forte somiglianza con l’ex fidanzata del collega deputato Andrea Crippa […] una 40enne salentina bellissima. Si tratta di Federica Bianco, originaria di San Pietro Vernotico. in questi giorni in vacanza nella sua terra”.

Segni particolari: bombastica. Fisico slanciato, volto da attrice, corpo di marmo, la 40enne Federica è una di quelle bellezze in grado di folgorare qualunque uomo, figuriamoci un provolone affumicato.

federica bianco luca crippa silvio berlusconi marta fascina

Come molte signorine salite agli onori della cronaca negli anni, Federica Bianco sognava il cinema. Voleva fare l’attrice (ha avuto delle piccole parti in La Squadra (2005), Vivere (2006-7), Don Matteo (2009), Ris (2010), e Squadra antimafia (2015)) ma, non avendo mai davvero sfondato, si è riciclata in politica.

Con una coerenza impressionante, da meridionale, si è riscoperta leghista. Forse grazie all'amore per Andrea Crippa, il vispo vice di Matteo Salvini. Nel suo curriculum spiccano le skill “linguistiche”: "Oltre all’italiano, parla l’inglese e il francese e sa esprimersi in dialetto salentino, laziale, lombardo ed emiliano, oltre a praticare aerobica, sci nuoto, flamenco e danza”.

Folgorata sulla via di Pontida, fu inserita nell’organigramma della Lega in Lazio, dal 2019 al 2021. Sul suo profilo Instagram, infatti, campeggiano foto con Salvini, Giorgetti, lo stesso Crippa, financo Berlusconi e Marta Fascina.

Torniamo alla nostra piccola soap opera.

matteo salvini federica bianco 2

L'incendio di passione tra Federica Bianco e Andrea Giambruno s'è spento al calare dell'estate: una trama che sembra uscita da “Sapore di mare” dei Vanzina.

Il fustacchione di Mediaset, forse non abituato a cotanto sex appeal, aveva perso la testa per una donna così avvenente. I due piccioncini, dopo la scintilla scoccata in Puglia, hanno continuato a vedersi a Roma, con il povero Giambruno costretto per settimane a fare avanti e indietro con la sua Porsche verso Tivoli, dove vive la bella salentina. Un pendolarismo faticoso ma cosa non si fa per amore?!

Ma dove Cupido aveva scoccato una freccia, il fato preparava lo sgambetto. L’ex di Federica, il vicesegretario leghista, il vispo Andrea Crippa, non è certo rimasto a guardare. Archiviata la sua liaison estiva con la panterona-milf Anna Falchi, Crippa avrebbe avuto nostalgia della sua vecchia fiamma.

federica bianco 8

E quel che non si assopisce, si riaccende. Così, a quanto pare, il leghista e Federica Bianco si sono riavvicinati, lasciando solo soletto l'ammosciato Giambruno.

L'ex conduttore di "Diario del giorno", smollato una seconda volta, non l’avrebbe presa benissimo: si vocifera che qualche giorno fa ci sia stato un aspro battibecco tra Giambruno e la Bianco a Salotto 42, locale trendy a Piazza di Pietra a Roma.

Dove andrà ora il “cuore gitano” di Giambruno? Chi consolerà le pene d'amore di cotanto seduttore? Ah, saperlo…

IL GIALLO DELLA DONNA FOTOGRAFATA CON GIAMBRUNO IN PUGLIA E I PETTEGOLEZZI LEGHISTI

Mia Magri per www.lettera43.it – 30 luglio 2024

federica bianco 26

[…] in Transatlantico non si fa altro che parlare del mistero della ‘mora in bikini a triangolo’. La donna è apparsa in due foto in compagnia dell’ex della premier, in vacanza in Salento.

Le immagini, scattate in un lido di Torre Castiglione, a Porto Cesareo, e pubblicate da un quotidiano, non sono passate inosservate e non si fa che parlare d’altro nei corridoi dei palazzi della politica.

federica bianco 16

L’articolo ripreso da tutti i siti si interroga sul significato della presenza di Giambruno in Salento, interpretandolo come una «conferma della sua decisione di trascorrere anche quest’anno le ferie di agosto con Meloni e con la figlia Ginevra in masseria Beneficio a Ceglie Messapica», come era trapelato qualche giorno fa.

Meloni è infatti una habituée della Puglia dove ha voluto portare anche i Sette Grandi organizzando il vertice del G7 a Borgo Egnazia, vicino Fasano.

Andrea Crippa, la ex e la storia finita con Anna Falchi

Ma l’unica domanda che si pongono i parlamentari che hanno visto la foto è: chi è la donna ritratta con Giambruno in ben due scatti, uno sulla spiaggia, l’altro a un tavolino del lido? La sorella? Ma in diversi hanno notato la forte somiglianza con l’ex fidanzata del collega deputato Andrea Crippa.

giancarlo giorgetti federica bianco

Prima della storia con Anna Falchi, durata qualche mese, il vice segretario leghista è stato infatti legato a una 40enne salentina bellissima. Si tratta di Federica Bianco, originaria di San Pietro Vernotico, in questi giorni in vacanza nella sua terra.

Prima di unirsi alla Lega ed essere inserita nell’organigramma del partito in Lazio, dal 2019 al 2021, Bianco ha avuto parti nellaSquadra (2005), Vivere (2006-7), Don Matteo (2009),Ris (2010), e Squadra antimafia (2015).

Oltre all’italiano, parla l’inglese e il francese – si legge sul suo curriculum pubblicato online – e sa, viene sottolineato, esprimersi in dialetto salentino, laziale, lombardo ed emiliano, oltre a praticare aerobica, sci nuoto, flamenco e danza. Sul suo profilo Instagram, la donna pubblica alcune foto in cui indossa un costume del tutto simile a quello della mora misteriosa. Al momento resta solo una forte somiglianza e quel gossip insistente di colore leghista.

federica bianco 2 arrigo sacchi federica bianco federica bianco 13 federica bianco 10 federica bianco 1 federica bianco 23 federica bianco 9 federica bianco 20 federica bianco 21 federica bianco 33 federica bianco 7 federica bianco 29 federica bianco 15 federica bianco 6 federica bianco 14 federica bianco 28 matteo salvini federica bianco federica bianco luca toni federica bianco 17 federica bianco 4 federica bianco andrea giambruno federica bianco 24 federica bianco 25

federica bianco 19 federica bianco 18 federica bianco 30