Cinque impresentabili alle elezioni europee, tra cui Silvio Berlusconi. Sono cinque i cosiddetti impresentabili per la Commissione parlamentare Antimafia. «Si tratta di Silvio Berlusconi, Giovanni Paolo Bernini, Salvatore Cicu, tutti e tre della lista Berlusconi Forza Italia per cambiare l'Europa, ed Emmanuela Florino di Casapound Italia - ha detto il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra - Sono 4 candidature non conformi al codice di autoregolamentazione perché rinviati a giudizio e con dibattimento in corso».

Diversa dalle altre la situazione del candidato Pietro Tatarella, coinvolto nell'inchiesta di Milano sulle tangenti, anche lui candidato con la lista Berlusconi Forza Italia per cambiare l'Europa. «Poi c'è un quinto soggetto, Pietro Tatarella, la cui situazione è nota», ha detto Morra sottolineando che tuttavia Tatarella è sub judice dovendosi esprimere sulla sua situazione il tribunale del Riesame. Se venisse scarcerato non ci sarebbero più i presupposti per l'applicazione della legge Severino.

Nei primi venticinque anni di Forza Italia abbiamo fatto tutti insieme la storia del nostro Paese. Abbiamo ottenuto grandi vittorie e non ci siamo mai tirati indietro, anche quando la sfida era difficile e sembrava quasi impossibile. Arriviamo alle elezioni europee del 26 maggio, con molti cittadini delusi e tentati dall'astensione. Mi rivolgo proprio a Te, che in questi 25 anni hai votato per me, per Forza Italia e per il Popolo della Libertà.

Forse anche Tu sarai disorientato e amareggiato dalla piega presa dalla politica in Italia, ma Ti dico che abbiamo ancora una grande missione da compiere: ridare speranza all'Italia, cambiare l'Europa, dare a Forza Italia un futuro grande come il suo passato. Forza Italia ancora oggi, come 25 anni fa, è l'unico presidio del pensiero, della cultura e della politica liberale, l'ultimo baluardo dei valori occidentali, della democrazia e della libertà nel nostro Paese. Anche questa volta possiamo vincere solo tutti insieme!

Abbiamo una grande responsabilità: non lasciare l'Europa e l'Italia in mani inesperte e pericolose. Per questo voglio andare in Europa e mettere a frutto la mia esperienza, la mia autorevolezza, i miei rapporti in-ternazionali. Come abbiamo fatto in Italia, costruiremo una alleanza di tutte le forze che non sono di sinistra, costruiremo il centro-destra europeo. Solo così potremo passare dall'Europa della burocrazia e dell'austerità a quella dello sviluppo e del benessere. Costruiremo un'Europa orgogliosa della sua anima cristiana e liberale, con una politica estera e militare comune, capace di confrontarsi alla pari con le altre potenze del mondo e di resistere al progetto egemonico del comunismo cinese. In Italia la nostra missione è quella di archiviare l'attuale governo.

Mentre Lega e 5 stelle passano il tempo a litigare, Ti sarai reso conto che i Tuoi figli continuano a non trovare un lavoro, le tasse che paghi sono aumentate e le pensioni si sono ridotte. Dopo le elezioni il loro progetto è chiaro: per coprire i buchi che hanno creato nelle finanze pubbliche, con i loro "capricci" elettorali, aumenteranno l'Iva e metteranno una patrimoniale sui risparmi e sulle case. Se vuoi che il governo con i grillini duri cinque anni, vota pure la Lega che come i Cinque Stelle promette che, dopo il voto, il governo andrà avanti; se vuoi che il centro-destra si divida, vota pure Fratelli d'Italia; ma se credi, come me, che occorra mandare a casa questa maggioranza disastrosa e far tornare al governo del Paese il centro-destra unito, allora vota Forza Italia.

L'unico modo per cambiare è scegliere Forza Italia! Io sarò l'unico leader italiano che andrà davvero in Europa. Salvini e la Meloni si sono candidati, ma dopo le elezioni resteranno in Italia.

Ti garantisco che mi impegnerò al massimo, come ho sempre fatto. A quarant'anni si pensa al proprio destino. A ottant'anni a quello delle nuove generazioni, dei propri figli e dei propri nipoti. Il loro futuro si deciderà in Europa e per questo ho sentito il dovere di candidarmi alle elezioni europee. Il mio impegno da solo non basta, ho bisogno del Tuo sostegno e della Tua fiducia. Alle elezioni europee di domenica prossima, non basta mettere una "X" sul simbolo di Forza Italia, Ti chiedo di scrivere "Berlusconi" sulla scheda elettorale.

Ti ringrazio fin d'ora e Ti rivolgo un augurio sincero affinché Tu possa realizzare i progetti e i sogni che porti nella mente e nel cuore, per Te e per le persone che Ti sono care.

