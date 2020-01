DAVOS E VAMOS! - IL PRIMO GIORNO DEL FORUM ECONOMICO MONDIALE SI APRE CON L’INTERVENTO DI GRETA THUNBERG, CHE DARÀ LA CARICA A UN ESERCITO DI ATTIVISTI PRESENTI IN SVIZZERA - MA A FARLE DA CONTRALTARE SARÀ TRUMP - IL DISCORSO INAUGURALE È STATO AFFIDATO A URSULA VON DER LEYEN, ASSENTE IL MINISTRO DEGLI ESTERI IRANIANO MOHAMMAD JAVAD ZARID…

1 - DAVOS: 'DAY 1' PARTE CON GRETA, TRUMP IN ARRIVO

(ANSA) - Il Forum economico mondiale entra nel vivo, e fra i primi interventi di particolare rilievo c'è quello della baby-ambientalista Greta Thunberg, che già alle 8,30 di stamani interviene a un forum intitolato 'Forging a sustainable path towards a common future'. Il cinquantesimo compleanno di Davos avviene all'insegna del cambiamento climatico, con una partecipazione di attivisti senza precedenti. E la giovane svedese, arrivata ieri con una marcia da Landquart accompagnata da ambientalisti locali, è affiancata a Davos da una decina di 'teenage changemakers', coetanei impegnati sul fronte del clima. Non molto dopo, alle 11,30, sarà il presidente Usa Donald Trump, in arrivo dagli Usa a Zurigo e poi in trasferimento in elicottero, a rivolgersi all'audience globale di Davos con il suo 'special address'.

2 - IL DISCORSO INAUGURALE AFFIDATO A URSULA VON DER LEYEN, LA PRIMA DONNA A ESSERE STATA ELETTA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE

Marco Bresolin per www.lastampa.it

[…] tremila partecipanti al Wolrd Economic Forum, il forum dei potenti apertosi a Davos. Greta Thunberg […] vuole dare la carica ai tremila del summit globale, dir loro che il mondo va male e rischia di andare davvero peggio. Il presidente statunitense difficilmente sarà sulla stessa linea. Dopo aver saltato l’appuntamento dello scorso, e mentre a Washington si discute il su impeachment, anche lui vuol dire “non avete visto ancora nulla” (ore 11): riferendosi alla sua dottrina global nazionalista e al ruolo che vuole conservare più che centrale nell’America sul palcoscenico mondiale.

L’intreccio fra il gigante e la “bambina” è il manifesto delle differenze planetarie. E’ l’indice della diversità che il Forum - fondato proprio 50 anni fa dal signore e dalla signora Schwab - vuole tutelare, preoccupandosi allo stesso tempo di mitigarne le conseguenze di in termini di diseguaglianza. Davos vuole essere il motore della lotta al cambiamento climatico, ma anche il garante delle identità. Non è un caso se uno dei Crystal Award assegnati è alla ballerina Jin Xing, coreografa cinese di punta, la prima transgender del suo grande paese. "Quando ero ragazzo mi dicevano di non pensare e fare come gli altri – ha raccontato -. Il mio consiglio è diverso. Non cercate di essere i migliori; provate a essere unici. Siate differenti".

Il discorso inaugurale è stato affidato a Ursula Von der Leyen, la prima donna a essere stata eletta alla guida della Commissione Ue. “Davos è un luogo dove sia gli scienziati che i giovani leader possono far sentire la loro voce e lasciare il segno”, ha affermato, ricordando che la Commissione ha sostenuto sin dall’inizio l’opera del Forum. Discorso alto, da cerimonia, più ambientale con un tocco di geopolitico. L’Europa deve diventare una “potere forte” sullo scacchiere diplomatico, è stato il suo messaggio. Buon proposito, anche se i fatti libici di questi giorni provano che la strada è ancora lunga.

Fra le defezioni dell’ultimo momento, quella del ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarid. Doveva parlare domani. Invece “a causa di alcune modifiche agli accordi originari" il suo arrivo è stato cancellato. Fonti ufficiali di Teheran rivelano che il viaggio non si svolgerà" perché "hanno cambiato il programma originario che avevano per lui, che era stato concordato, sostituendolo con qualcos'altro". Questo esclude l’ipotesi ventilata di un incontro ai margine del forum con il presidente Trump.