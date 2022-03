DAVVERO I CINESI VOGLIONO FARCI CREDERE CHE NON SAPESSERO NIENTE DEI PIANI DI PUTIN? - L’AMBASCIATORE A WASHINGTON, QIN GANG, NEGA TUTTO: “DISINFORMAZIONE”. MA È POCO CREDIBILE CHE ALLA CERIMONIA INAUGURALE DELLE OLIMPIADI DI PECHINO "MAD VLAD" NON ABBIA AVVISATO XI JINPING – INOLTRE L’INTELLIGENCE AMERICANA AVEVA INFORMATO PECHINO DELL’AMMASSAMENTO DI TRUPPE, PROPRIO TRAMITE IL QIN GANG. E I CINESI HANNO GIRATO IL MATERIALE A MOSCA - A PECHINO NON CONVIENE MANDARE ARMI AI RUSSI (NON SI PUÒ PERMETTERE DI PERDERE IL MERCATO OCCIDENTALI), MA PUÒ AIUTARE I SOLDATI DI PUTIN CON IL CIBO…

1 - LA CINA: «NON SAPEVAMO DEI PIANI RUSSI»

Dal “Corriere della Sera”

La Cina non sapeva in anticipo che i russi avrebbero intrapreso un'azione militare in Ucraina. Né Mosca ha chiesto assistenza militare alla Cina. «Chi lo afferma fa pura disinformazione». Firmato, Qin Gang, ambasciatore della Repubblica popolare cinese negli Stati Uniti, che ha spiegato in un intervento sul Washington Post la posizione del suo governo.

La linea è quella ripetuta da giorni dalla diplomazia cinese, ma l'opinione di Qin è di rilievo per due motivi:

1) il diplomatico è parte in causa, perché secondo una ricostruzione pubblicata dal New York Times , a novembre l'intelligence americana aveva usato il canale dell'ambasciata cinese a Washington per informare Pechino dell'ammassamento di truppe russe, sperando che Xi Jinping fermasse Vladimir Putin. Il materiale sarebbe stato invece girato dai cinesi ai russi.

2) Qin ricorda che «la Cina è il più grande partner commerciale sia della Russia sia dell'Ucraina ed è il primo importatore di petrolio e gas al mondo. Il conflitto tra Russia e Ucraina non giova alla Cina e se fossimo stati al corrente in anticipo avremmo fatto del nostro meglio per evitarlo... la nostra posizione è imparziale».

Segue la rivendicazione della differenza tra Ucraina «Stato sovrano» e Taiwan «inseparabile parte del territorio della Cina che siamo impegnati a riunificare pacificamente, anche se manteniamo tutte le opzioni per frenare "l'indipendenza" dell'isola».

L'ambasciatore, sulla questione taiwanese, invita gli Stati Uniti ad attenersi al principio «Una Cina». Leggendo tra le righe, sembra una dichiarazione di interesse a trovare una soluzione alla guerra ucraina, congelando la questione taiwanese (per ora).

2 - PECHINO PUÒ AIUTARE PUTIN NELLA SUA BRUTALE INVASIONE CON IL CIBO, NON PER FORZA CON LE ARMI

Estratto dell’articolo di Giulia Pompili per “il Foglio”

Mosca avrebbe chiesto aiuto alla Cina per poter proseguire la sua invasione dell’Ucraina, e la Cina avrebbe manifestato un’apertura a farlo. (…) I dettagli delle eventuali richieste da parte di Mosca alla Cina servono a capire se, come e quanto Pechino potrebbe essere utile all’invasione russa.

(…) Secondo due fonti della Cnn, tra le richieste della Russia alla Cina ci sarebbero i kit alimentari militari preconfezionati e non deperibili, quelle che ai tempi della Seconda guerra mondiale l’esercito americano chiamava razioni K.

(…) Se si trattasse solo di fornire pasti pronti, la Cina potrebbe essere più aperta ad aiutare la Russia. Al contrario, fornire armi o equipaggiamento militare sarebbe considerato dall’alleanza occidentale come un coinvolgimento diretto da parte di Pechino.

E su questo ieri si concentravano le analisi internazionali: la leadership cinese difficilmente fornirà in modo diretto assistenza militare alla Russia, perché teme le sanzioni secondarie e anche le sanzioni dirette minacciate ieri dal Dipartimento di stato americano contro “chiunque aiuti la Russia”. Il cibo, sotto forma di kit pronti, potrebbe essere fatto passare come “aiuti umanitari” da parte cinese. (…)

