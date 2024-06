CON I DAZI DOBBIAMO ANDARCI PIANO – NEL SUO DISCORSO IN SPAGNA, MARIO DRAGHI HA AVVERTITO DEI RISCHI DEL PROTEZIONISMO: LE MISURE DI RITORSIONE VANNO ATTUATE SOLTANTO COME ULTIMA OPZIONE. SOPRATTUTTO, DEVONO ESSERE VOLTE A MIGLIORARE L’INNOVAZIONE E LA PRODUTTIVITÀ, VERO PUNTO DOLENTE DELL’UE – “BISOGNA TENER CONTO ANCHE DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI…”

Estratto dell'articolo di Giuliana Ferraino per il “Corriere della Sera”

Il protezionismo non è gratis e i dazi vanno maneggiati con grande cura. Sostiene Mario Draghi che l’Europa dovrebbe ricorrere a questa misura soltanto dopo aver cercato di «riparare il più possibile i danni all’ordine commerciale multilaterale», dal momento le economie più grandi operano sempre più unilateralmente. La seconda risposta dovrebbe essere di «incoraggiare gli investimenti esteri diretti», in modo che i posti di lavoro nel settore manifatturiero rimangano in Europa.

Utilizzare sussidi e tariffe […] dovrebbe essere perciò solo la terza risposta. «Ma se intraprendiamo questa strada — avverte l’ex presidente della Bce — deve essere nell’ambito di un approccio generale pragmatico, cauto e coerente», con l’obiettivo di aumentare la produttività, difendendo la competitività continentale.

Quindi dobbiamo distinguere l’innovazione genuina e i miglioramenti della produttività all’estero dalla concorrenza sleale e dalla soppressione della domanda, ma anche evitare di creare incentivi perversi che minano l’industria europea.

«Le tariffe devono essere valutate in modo coerente in tutte le fasi della produzione ed essere compatibili con gli inventivi, soprattutto per non indurre la delocalizzazione delle nostre imprese», valuta Draghi.

Ma bisogna tenere conto anche degli interessi dei consumatori, perché in alcuni settori i produttori nazionali potrebbero essere già troppo indietro e rendere le importazioni più costose imporrebbe solo costi morti all’economia. Fatte queste premesse, anche Draghi riconosce che «non possiamo rimanere passivi se le azioni degli altri minacciano la nostra prosperità».

