DE LUCA SHOW: “A SALVINI PER UN’ANOMALIA DELLA STORIA È CAPITATA UNA DONNA STUPENDA E LUI PASSAVA LE SERATE A MANDARE I TWEET SUI BROCCOLETTI E IL RADICCHIO. NOI SIAMO FATTI DIVERSAMENTE” – “GLI STATI GENERALI SONO LA SAGA DELLE BUONE INTENZIONI, MA PER IL SUD SERVE DARE LAVORO A 300MILA GIOVANI” – IL PIANO ECONOMICO-SOCIALE DEL GOVERNATORE: “ABBIAMO DATO 2MILA EURO ALLE IMPRESE E ALZATO LE PENSIONI, MA SI PARLA SOLO DELLA FESTA DEI TIFOSI…” – VIDEO

Il governatore De Luca non ha parlato solo di Salvini e del calcio, ha affrontato anche le questioni socio economiche e sanitarie della Campania. Anche se i riferimenti al leader del Carroccio sono stati costanti. Come costante è stata l'esibizione dell'orgoglio sudista, che è ormai una caposaldo della dialettica deluchiana.

Al suo posto con la Isoardi non avrei mangiato broccoletti

Ma prima delle questioni economiche, non ha risparmiato all'ex ministro dell'Interno, un'altra stoccata, questa volta di natura quasi sessuale.

"Noi - ha dichiarato riferendosi a Salvini - siamo diversi da quel somaro. Con una donna così bella (il riferimento è alla ex di Salvini, Elisa Isoardi), che gli è capitata, si apre un'anomalia della storia: noi non avremmo passato le serata a mangiare broccoletti e fare tweet...". Poi De Luca è passato alla Regione, e alle iniziative che sono state prese e si prenderanno per far fronte alla crisi post covid.

Il nostro piano economico sociale

"Abbiamo avviato al lavoro - dichiara con soddisfazione - i primi giovani nella Regione Campania. E' stato un cammino tormentato. Anche fare un concorso in questo Paese è una guerra. A questi 2500 se ne aggiungono altri assunti all'Eav".

"Il piano economico-sociale - ha aggiunto - va avanti. Alcuni organi di informazione hanno pubblicato fotografie enormi sulla festa dei tifosi, ma non hanno detto niente sul nostro piano economico-sociale.

Abbiamo dato 2mila euro alle imprese, mille euro a 60mila professionisti, contributi alle famiglie con disabili e bambini sotto i 15 anni, abbiamo alzato le pensioni a 230mila anziani. Abbiamo pensato ai tassisti, agli albergatori, a chi ha B&B. Queste cose, uniche in Italia, chissà perché non fanno notizia".

Stati generali, la saga delle buone intenzioni

"Il governo nazionale - ha continuato - è impegnato negli stati generali. Una delle cose che potremmo fare è un piano per il lavoro dedicato ai giovani del sud da mandare nella pubblica amministrazione.

L'ho proposto 3 anni fa nell'indifferenza generale. Si può fare. Diamo concretezza agli stati generali. E chiudiamoli in fretta. Poi dovremmo definire un programma di governo, che non sia però la saga delle buone intenzioni e delle cerimonie. Per il sud serve un piano che dia lavoro a 300mila giovani. E quindi: subito concorsi nella pubblica amministrazione".

"Ma non solo - ha continuato -. Agevoliamo fiscalmente chi investe qui. Detassiamo gli utili di impresa. Portiamo il modello olandese nel Mezzogiorno. Imponiamo un obbligo rigoroso per le grandi aziende pubbliche: devono investire il 35% delle risorse negli interventi che riguardano il sud".

Sburocratizziamo il Paese, e iniziamo da questo...

"Che altro potremmo suggerire... - ha riflettuto il Governatore -. Bisogna sburocratizzare. Cominciamo a fare un piccolo passo. Stabiliamo per esempio che i pareri ambientarli debba darli la Regione, non il Ministero. Ridefiniamo le soprintendenze.

Dividiamo beni di valore nazionale e demandiamo a comuni e regioni gli altri pareri. E fissiamo per tutti 3 mesi. Dopo i quali vale il silenzio assenso. Sono suggerimenti che servono a sbloccare l'Italia. Il codice degli appalti ha già avuto 3 cambiamenti. Ve le scriviamo noi due paginette".

Cancellare l'abuso d'ufficio

"Cancelliamo - ha continuato - l'abuso in atto d'ufficio che paralizza la pubblica amministrazione italiana. E' un privilegio per la casta: vale per funzionari e amministratori locali, ma non vale per ministri, viceministri e senatori. Sono piccole cose. Non servono concili, conclavi e stati generali. Basta parlare con un funzionario o con un amministratore locale".

Interventi su scuola e sanità

"E poi - ha continuato - interveniamo su scuola e sanità. Il reddito di cittadinanza ci costa 9 miliardi. Esattamente quanto costa l'università italiana. Bisogna ragionare con rigore senza sprecare miliardi. Soprattutto se poi scopriamo che s'è dato il contributo anche a qualche camorrista. Io dedicherei parte di quei soldi al sistema scolastico".

Grande piano per il territorio

"Facciamo - ha dichiarato - un grande piano di manutenzione del territorio. Riprendiamo in mano la gestione delle acque per esempio. Facciamo un censimento con le Regioni. Sono cose semplici e concrete, per questo non si faranno. Siamo un Paese ricco di statisti e povero di buoni amministratori.

Siamo un Paese che non ha capito che una democrazia è forte non per le promesse ma per i risultati e le decisioni che offre. Se seguite gli stati generali e scoprite che ne è uscita qualcosa di buoni, vi prego, fatemelo sapere. Ho la sensazione che finirà come il concilio di Nicea: risolveremo la transustanzazione tra il Padre e il Figlio.

Di concreto non vedremo atti. Però ci hanno detto che prima o poi e poi e poi e poi... Nel frattempo nessuno dice una parola su quei nodi burocratici ancora fortemente presenti a Roma, nelle burocrazie centrali dei ministeri, dove ci sono vecchi marpioni che prendono per i fondelli ministri improbabili. Ci sono funzionari che contano il tempo in epoche geologiche, non in giorni, mesi o anni. Sono ancora lì."

