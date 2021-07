25 lug 2021 11:30

DE PETRIS CHI? – ENNESIMA GAFFE DEL CAMPIDOGLIO BY RAGGI, CHE STORPIA IL NOME DELLA VIA DEDICATA ALLO STATISTA DELL’OTTOCENTO AGOSTINO DEPRETIS IN UN CARTELLO PER LAVORI IN CORSO – SI SA, CON I NOMI IL COMUNE DI ROMA NON CI BECCA, COME DIMOSTRA LA TARGA DEDICATA A CARLO “AZELIO” CIAMPI – IL CUPOLONE DEL COLOSSEO, L’ARENA DI NIMES NELLO SPOT: NEGLI ULTIMI TEMPI LA RAGGI STA INANELLANDO UNA GAFFE DIETRO L’ALTRA. SARÀ MICA UNA STRATEGIA ELETTORALE?