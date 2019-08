DEL DEBBIO, SENZA DUBBIO - PARLA IL CONDUTTORE CHE, TIRANDO LA VOLATA A SALVINI, HA SEPOLTO BERLUSCONI: “SAPEVO CHE AVREBBERO VINTO LE ELEZIONI POPULISTI E SOVRANISTI PERCHÉ GIÀ NEL 2012 LA MANCANZA DI LAVORO ERA UN FATTO - SALVINI DEVE STARE ATTENTO ALLA QUESTIONE DEL NORD, PER LA PRIMA VOLTA LA LOMBARDIA HA DIFFICOLTÀ DI CRESCITA…”

Ecco Paolo Del Debbio - filosofo e star dell' informazione pop - alle prese con l' inverarsi di ciò che fu. "Cosa fu?".

Ella - messere - fu l'estensore della rivoluzione liberale: la discesa in campo di Silvio Berlusconi ebbe le sue parole.

Domine non sum dignus!

Cosa c'è oggi di quella stagione

Tutto è consunto, sono vivi i temi liberali - le tasse, arginare le prerogative dello Stato - ma proprio perché fu fatto poco di quel programma sono emersi i movimenti oggi al governo.

C'erano Gianni Baget Bozzo, Lucio Colletti, Piero Melograni…

…il compianto Mimmo Mennitti, quindi con lui la nascita della rivista Ideazione; se ci pensa, prima del 1994, nessuno proponeva un programma, c'era solo il voto di appartenenza

Tutto quel furore di novità, oggi?

Oggi è tutto un pianto.

Forse perché liberali sono diventati quelli di sinistra?

Matteo Renzi si prese tutto di quel mondo, è vero: il Jobs Act e la riforma dello Stato, per esempio, sono 2 temi fondamentali ma ci arrivò tardi - e col pennacchio dell' élite - rispetto a un'Italia ormai insofferente al mainstream; gli votavano contro a prescindere dalla difesa della Costituzione e lui, e tutti quelli come lui, erano e sono sordi.

Soli?

Sordi! Prima del Governo Gialloverde pensavano di essere invincibili, stabili come la Dc al governo dal 1948 fino al 1992; fu Tangentopoli a far sloggiare lo scudocrociato. Per questi è stata sufficiente "Sordopoli": sordi alle urgenze del popolo, quelle del trionfo M5S e Lega; la povertà - Il tema dei CinqueStelle - e l' immigrazione di Matteo Salvini.

Due temi, messere, che sono il suo menu. La chiamo messere apposta, Ella è stato il Mefistofele di questo sabba popolist-sovranista!

Io ho dato voce ai rappresentanti di una ventina di milioni d'italiani. Già nel 2012, la mancanza di lavoro era un fatto; quella era la stagione dei suicidi degli imprenditori sopraffatti dalle tasse, le piccole imprese avevano, e forse oggi ancora di più, solo problemi. Ho trovato un pubblico che si riconosceva.

La tivù vince sulla politica?

Sì, perché i problemi sono irrisolti. Io non ho avuto bisogno di 400,000 euro, quanti ne ha scuciti Jim Messina a Renzi, per sbagliare l' analisi elettorale: io conosco la realtà e già sapevo che avrebbero vinto le elezioni i populisti e i sovranisti.

Adesso però c'è l'Altra Italia di Berlusconi e se li mangia in un sol boccone tutti questi bricconi.

L' unica cosa sicura dell' Altra Italia è che non è questa; come quelli che fanno la Terza Via, quando non c'è manco la seconda.

Ella ha fiuto, come andrà a finire?

Non so rispondere, la realtà non è certo un tartufo; io so che questo governo - e in particolare Salvini - deve stare attento alla questione del Nord, per la prima volta nella sua storia la Lombardia ha difficoltà di crescita.

Dopo aver sofferto i poveri, adesso patiscono i produttori, gli imprenditori…

La povertà, purtroppo, non risulta abrogata; c'è una fase in cui chi è a disagio, vede una speranza e aderisce a una stagione politica, crea il consenso Ma poi la fame morde, torna ed è, la fame, un volano molto più forte dell' ideologia. E si sente!

L'Italia è isolata?

È isolata da chi la vuole vedere tale, da Moscovici che lo dice, da Junker che nelle ore a basso tasso etilico ripete le stesse cose ma di certo l'Italia non è isolata dal punto di vista commerciale; la Germania, per esempio, isola l'Italia? C'è un interscambio di 130 mld annui, si dirà: gigante economico, nano politico, ma è forse gigante l'Europa, totalmente assente tra le due 'T', quelle che vanno da Tunisi a Teheran?

Passando per Lampedusa.

Eccolo là, il Mediterraneo l'Europa è politicamente lillipuziana.

Ha letto qualche giorno fa De Rita, dice che prevalgono 'valenze teatrali, aggressività, volgarità', ella si sente volgare?

Manco per il cazzo! La metta pure per iscritto; a teatro c'è la buca del suggeritore, non l'ho mai sopportato.

Eppure Ella fu suggeritore di Berlusconi, cose suggerirebbe oggi?

Di fare una fondazione come di Bill Gates: ha la statura.

Certo, questo suo finale di partita, esce di scena come un Fiorentino Sullo.

E senza neppure un Ciriaco De Mita che gli succeda.

Tutti i suoi bracci destri!

Silvio è la Dea Kali dai molteplici bracci, tutti destri e tutti mozzi: Cesare Previti, Angelino Alfano, Mara Carfagna nel comitatino

Ma lui il Cavaliere è sempre nella fase 'Aspettando Godot'.

Macché. È sempre un Aspettando Godè, e pure assai.