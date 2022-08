DELEGITTIMARE PORTA VOTI? – ENRICO LETTA SPERA DI RISALIRE NEI SONDAGGI EVOCANDO LA CATASTROFE: “I CITTADINI O SCELGONO NOI O CHI STAVA PORTANDO IN BANCAROTTA L’ITALIA”, “C'È UNA FORTE INGERENZA DELLA RUSSIA A FAVORE DELLA DESTRA” - E MENO MALE CHE IL SUO TOTEM DRAGHI, AL MEETING DI RIMINI, HA USATO PAROLE CARICHE DI OTTIMISMO: “SONO CONVINTO CHE IL PROSSIMO GOVERNO, QUALUNQUE SIA IL SUO COLORE POLITICO, RIUSCIRÀ A SUPERARE QUELLE DIFFICOLTÀ CHE OGGI APPAIONO INSORMONTABILI”

enrico letta al meeting di cl a rimini

1 - LETTA, FORTE INGERENZA DI MOSCA PER FAVORIRE LA DESTRA

(ANSA) - "La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin": così il leader del Pd Enrico Letta in intervista al giornale spagnolo El Periódico.

2 - LETTA CON PRODI RIPARTE DA BOLOGNA "NOI O LA BANCAROTTA"

Estratto dell’articolo di Silvia Bignami per “la Repubblica”

LEADER DI PARTITO AL MEETING DI RIMINI

[…] Enrico Letta parte per i suoi trenta giorni di battaglia elettorale dalla festa più grande d'Italia, quella di Bologna […] Il segretario che arriva, canta Bella Ciao all'osteria partigiana dell'Anpi […] Per indicare la via compare a sorpresa in festa anche Romano Prodi, appena rientrato dalle ferie per dare un calcio alle profezie dei sondaggisti. «Le campagne elettorali si fanno per ribaltare i sondaggi. Io ne ho una bella esperienza, quindi speriamo bene», detta.

matteo salvini giorgia meloni enrico letta

Letta riprende il parallelo: «Qui è nato l'Ulivo, che ha battuto per due volte Berlusconi. Preparatevi, festeggieremo la terza». Il segretario plaude al ricongiungimento con la sinistra di Roberto Speranza e affonda sugli avversari, paventando «condoni per gli evasori» e agitando timori: «Da fuori ci guardano e si ricordano l'ultimo periodo in questa stessa destra andò al governo e fu costretta alle dimissioni. C'era Berlusconi, che oggi vuole fare il presidente del Senato, Tremonti e anche Giorgia Meloni, che era ministro nel governo che portò il Paese quasi alla bancarotta». […]

MELONI E LETTA PARLOTTANO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI