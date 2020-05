DELIRIO TOTALE TRA LE FEMMINISTE DEMOCRATICHE: ANCHE CHI CREDE CHE BIDEN ABBIA INFILATO LA MANO SOTTO LA GONNA DI TARA READE, PENETRANDOLA CON LE DITA, DICE DI VOTARLO PERCHÉ È MEGLIO LUI DI TRUMP. MA COSÌ LA SINISTRA PERDE LA SUA (AUTO-ATTRIBUITA) SUPERIORITÀ MORALE E DUNQUE LA SUA RAGION D'ESSERE

DELIRIO TOTALE TRA LE SUPPORTER DEMOCRATICHE: ANCHE CHI CREDE CHE ABBIA PESANTEMENTE MOLESTATO TARA READE (LE HA INFILATO LA MANO SOTTO LA GONNA E PENETRATA CON LE DITA) DICE DI VOTARE BIDEN PERCHÉ È MEGLIO LUI DI TRUMP. MA COSÌ LA SINISTRA PERDE LA SUA (AUTO-ATTRIBUITA) SUPERIORITÀ MORALE E DUNQUE LA SUA RAGION D'ESSERE. LEGGETE L'EDITORIALE DI DANIELLE CAMPOAMOR, VITTIMA DI VIOLENZA, CHE CON ''LO STOMACO SOTTOSOPRA'' VOTERÀ COMUNQUE JOE. MA LA CONVENTION MANCO C'È STATA, NON POTREBBERO PROPORRE UN ALTRO CANDIDATO?

IL CASO BIDEN DIVIDE LE DONNE DEM

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

tara reade

Perché le accuse di Tara Reade contro Joe Biden valgono meno di quelle avanzate da Christine Blasey Ford contro il giudice Brett Kavanaugh? È la domanda che divide e imbarazza le donne impegnate nel movimento MeToo.

Il candidato democratico ha risposto solo il primo maggio, in un' intervista televisiva con la Msnbc, alla versione di Tara Reade, registrata in un podcast a fine marzo. La donna, 56 anni, ha raccontato che nel 1993 lavorava come assistente nell' ufficio dell' allora senatore Biden. Un giorno il suo boss la spinse contro il muro, tentò di baciarla e le infilò le dita sotto la gonna, toccandole gli organi genitali.

Tara, all' epoca aveva 29 anni, Biden 49 ed era già un parlamentare in vista nel Congresso americano.

joe biden tara reade

Ora l' ex numero due di Barack Obama smentisce «categoricamente» di aver molestato l' ex collaboratrice e chiama in causa lo schema più collaudato: è una manovra politica, «perché esce solo ora una storia di 27 anni fa?». È lo stesso argomento che i repubblicani usarono nel 2018 per respingere l' assalto alla conferma di Kavanaugh come giudice della Corte Suprema.

In quelle settimane ci furono manifestazioni davanti a Capitol Hill, si mobilitarono le personalità più in vista del MeToo, nato nell' ottobre 2017 sull' onda del caso Weinstein.

Nel Paese, sui media si sviluppò un grande dibattito. La vicenda di Biden, invece, per settimane è passata sotto silenzio. Non solo per il coronavirus. Le donne democratiche «si sono trovate come intrappolate», per citare Tina Tchen, leader di Times Up Now, associazione contro le molestie sui luoghi di lavoro.

joe biden anni ottanta

La candidatura di Joe fatica a consolidarsi. Le diverse anime del partito stanno cercando di puntellarla, in vista della sfida con Trump. Molte delle figure più rappresentative hanno deciso di accordare comunque piena fiducia all' ex vicepresidente, liquidando come infondate le rimostranze di Tara Reade. Ecco allora la senatrice di New York Kirsten Gillibrand dichiarare martedì 28 aprile: «Quando noi diciamo che dobbiamo credere alle donne, significa che va garantito il diritto a tutte di parlare e di essere ascoltate. Tutto ciò è successo con le accuse di Tara Reade.

C' è stata un' indagine su diversi giornali. Il vice presidente Biden ha negato con veemenza e io mi schiero con lui». Avevamo lasciato Gillibrand sul palco montato nella Mall di Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della prima Marcia delle donne. I suoi argomenti e toni erano completamente diversi. Biden ha già incassato l' appoggio «sulla fiducia» della Speaker Nancy Pelosi, di Hillary Clinton e di Stacey Abrams, la democratica georgiana che si sta agitando per diventare la vice di Joe.

joe biden anni novanta

La spinta del MeToo stavolta si è rivelata fiacca. Non c' è stata una vera indagine. Gli organi del partito democratico hanno ignorato il problema. Abbiamo solo la versione di Tara e quella di Joe.

