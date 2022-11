I DEMOCRATICI AMERICANI NON HANNO IMPARATO LA LEZIONE ITALIANA: CONTINUANO A SVENTOLARE LO SPAURACCHIO FASCISTA E ANTI-DEMOCRATICO. MA COSÌ, LETTA INSEGNA, RISCHIANO SOLO DI PERDERE – IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, JIM CLYBURN: “SI POTREBBE RIPETERE QUI QUANTO ACCADUTO NEGLI ANNI 30 IN GERMANIA E ITALIA” – BIDEN: “STIAMO AFFRONTANDO ALCUNE DELLE FORZE PIÙ CUPE CHE ABBIAMO MAI VISTO NELLA NOSTRA STORIA. È ARRIVATO IL MOMENTO DI DIFENDERE LA DEMOCRAZIA”. DI CUI “SLEEPY JOE” HA UNA CURIOSA VISIONE: È TALE SOLO SE VINCE LUI…

joe biden maryland

USA:CAPOGRUPPO DEM,NOI SU STRADA GERMANIA E ITALIA ANNI'30

(ANSA) - Negli Stati Uniti "si potrebbe ripetere quanto accaduto negli anni 1930 in Germania e in Italia". Lo afferma Jim Clyburn, il capogruppo democratico alla Camera in un'intervista a Fox riportata da Cnn. "I fatti sono chiari.

Ho studiato storia tutta la mia vita, ho insegnato storia. E vi posso dire che vedo dei paralleli con la storia degli anni 1930 in Germania e in Italia", spiega Clyburn precisando che votare chi "nega il risultato elettorale" del 2020 e i "bugiardi equivale a sostenere le stesse strutture che hanno portato all'ascesa degli Stati fascisti in Germania e in Italia".

BIDEN, REPUBBLICANI MAGA TRA FORZE PIÙ CUPE IN STORIA USA

jill biden jennifer waxton VIRGINIA

(ANSA) -- Joe Biden è tornato ad attaccare l'ala trumpiana del Grand Old Party durante un ricevimento virtuale per il partito democratico: "Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia. Questi repubblicani Maga (acronimo dello slogan trumpiano Make America great again, ndr) sono fatti di un'altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente".

USA: BIDEN, POSSIAMO RAFFORZARCI AL SENATO, OTTIMISTA SU CAMERA

JILL BIDEN IN VIRGINIA

(ANSA) - Joe Biden ha ribadito di confidare nei risultati di Midterm: "abbiamo una possibilità di mantenere il Senato e di rafforzarci, e sono ottimista anche sulla Camera", ha detto durante un ricevimento virtuale per il partito democratico.

MIDTERM: CAUSE GOP PER ANNULLARE VOTI ANTICIPATI IN SWING STATE

(ANSA) -Dirigenti e candidati repubblicani di almeno tre stati 'battleground' hanno già presentato azioni legali per annullare migliaia di voti anticipati per corrispondenza, invitando i loro sostenitori a votare in persona nell'Election day. In Pennsylvania la Corte suprema statale ha accolto la contestazione del partito repubblicano che gli ufficiali elettorali non devono contare le schede sui cui l'elettore non ha indicato la data sulla busta eterna, anche nel caso arrivi prima dell'Election day.

barack obama joe biden 6

Migliaia di schede sono già state accantonate, abbastanza per far cambiare una gara testa a testa. In Michigan Kristina Karamo, candidata repubblicana a segretaria di Stato, ha fatto causa agli ufficiali elettorali di Detroit, città fortemente dem, chiedendo di annullare le schede non votate in persona con un documento di identità, anche se in contrasto con i requisiti statali. In Wisconsin invece i repubblicani hanno ottenuto un successo legale in tribunale: i giudici hanno stabilito che alcune schede per posta non devono essere contate se l'indirizzo del testimone non è completo.

donald trump

MIDTERM: BIDEN, È IL MOMENTO DI DIFENDERE LA DEMOCRAZIA

(ANSA) - "E' arrivato per voi il momento di difendere la democrazia": e' l'appello lanciato da Joe Biden in Maryland, nell'ultimo comizio prima delle elezioni di Midterm. "Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all'appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo", ha detto il presidente Usa tra gli applausi del pubblico in una università storicamente afroamericana.