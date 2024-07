I DEMOCRATICI PREPARANO LA BIDEN-EXIT – L’ARTICOLO “PALESEMENTE FALSO” (COME LO HA DEFINITO LA CASA BIANCA) DEL “NEW YORK TIMES” È SOLO LA SPIA DELL’ALLARME ROSSO NEL PARTITO. I DEPUTATI DEMOCRATICI STANNO VALUTANDO DI FIRMARE UNA LETTERA PER CHIEDERE AL PRESIDENTE DI RITIRARSI – ANCHE LA CAMPAGNA DI TRUMP SI PREPARA AGLI SCENARI ALTERNATIVI: SE, COME SEMBRA, L’OPZIONE È KAMALA HARRIS, IL TYCOON PUÒ DORMIRE SONNI TRANQUILLI - SI PENSA ANCHE A UNA MINI-PRIMARIA PRIMA DELLA CONVENTION...

joe biden 1

1. DEPUTATI DEMOCRATICI VALUTANO LETTERA PER CHIEDERE RITIRO BIDEN

(ANSA) - Decine di deputati democratici stanno valutando di firmare una lettera per chiedere il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali a far circolare la missiva sono i liberal dei distretti tradizionalmente democratici e che hanno quindi meno da temere al voto.

Per i democratici controllare la Camera o il Senato è cruciale in caso di vittoria dei Donald Trump alle elezioni in vista della battaglia sul taglio delle tasse e del dibattito sull'aumento del tetto del debito. Il timore è che Biden possa pesare sull'affluenza degli elettori democratici e quindi ridurre le chance dei democratici per il Senato o la Camera.

2. DEPUTATO CHIAVE ALLEATO DI BIDEN,PREVEDO MINI-PRIMARIA SE LASCIA

(ANSA) - Il deputato democratico Jim Clyburn, che è stato fondamentale per la vittoria di Joe Biden nel 2020, si attende una 'mini-primaria' prima della convention democratica nel caso in cui Joe Biden si ritirasse dalla corsa. Lo ha spiegato lo stesso Clyburn a chi gli chiedeva se la vicepresidente Kamala Harris dovesse essere automaticamente la candidata del partito.

3. CRESCE VANTAGGIO TRUMP SU BIDEN DOPO DIBATTITO, 49% A 43%

(ANSA) - Si amplia il vantaggio di Donald Trump nei confronti di Joe Biden. Secondo un sondaggio di New York Times e Siena College, l'ex presidente ha il 49% delle preferenze contro il 43% di Biden. Rispetto a una settimana fa, prima del dibattito, l'ex presidente ha guadagnato tre punti.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 9

4. WP, LA CAMPAGNA DI TRUMP SI PREPARA A SCENARI ALTERNATIVI A BIDEN

(ANSA) - Donald Trump e la sua campagna elettorale sperano che Joe Biden resti in corsa per la presidenza in quanto convinti di poterlo battere.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali comunque dietro le quinte lo staff dell'ex presidente si sta preparando ad altre possibilità nella consapevolezza che battere un altro democratico che non sia Biden o Kamala Harris sarebbe più difficile. Trump dopo il dibattito ha mantenuto un basso profilo, nei prossimi giorni è però atteso l'annuncio del suo vicepresidente.

kamala harris

5. DEPUTATO CHIAVE ALLEATO DI BIDEN,SE LASCIA SOSTENGO HARRIS

(ANSA) - Il deputato dem Jim Clyburn, che è stato fondamentale per la vittoria di Joe Biden nel 2020 mobilitando per lui la comunità afroamericana, ha detto a Msnbc che sosterrà Kamala Harris come candidato democratico alla Casa Bianca se il presidente dovesse ritirarsi.

KAMALA HARRIS JOE BIDEN i meme sul confronto tv tra biden e trump 10 KAMALA HARRIS JOE BIDEN i meme sul confronto tv tra biden e trump 8 JOE BIDEN il new york post prende in giro joe biden joe biden joe biden 2