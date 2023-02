IL DERBY DELLE REGIONALI – A “UN GIORNO DA PECORA” IL ROMANISTA ALESSIO D’AMATO RISPONDE ALL' "AQUILOTTO" ROCCA: “MOURINHO VOTEREBBE PER ME. SARRI? LO STIMO ANCHE SE È DELLA LAZIO – VINCERÒ CON IL 39% DELLE PREFERENZE, DAVANTI A ROCCA COL 38% - IL TERMOVALORIZZATORE VA FATTO” – LA PROPOSTA DEL TRASPORTO PUBBLICO GRATIS FINO AI 25 ANNI (BELLA IDEA SE PASSASSERO GLI AUTOBUS A ROMA…) - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio 1”

ALESSIO D AMATO A UN GIORNO DA PECORA

“Se Mourinho potesse votare sceglierebbe me, che sono tifoso della Roma come lui. Per Rocca il lusitano potrebbe essere un 5S? E allora farebbe voto disgiunto, e come presidente sceglierebbe me. Sarri? Lo stimo anche se è della Lazio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alla Regione Lazio per il centrosinistra Alessio D’Amato.

“Vincerò col 39% delle preferenze, davanti a Rocca col 38%. Sarà un testa a testa. Chiunque vinca deve trovare maggioranza in Consiglio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alla Regione Lazio per il centrosinistra Alessio D’Amato. Farebbe entrare, in caso si palesasse questo scenario, i 5S in Giunta? Con loro - ha spiegato D'Amato a Radio1 "già ci siamo stati…“ E cosa farebbe come prima cosa nel caso diventasse presidente? “Farò il trasporto pubblico gratuito fino ai 25 anni”.

FRANCESCO ROCCA A UN GIORNO DA PECORA

“Rocca si taglierà il pizzetto in caso di vittoria? “Se lo terrà, stia tranquillo, non lo taglierà…io se vinco vado a piedi al Divino Amore partendo da porta S. Sebastiano”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alla Regione Lazio per il centrosinistra Alessio D’Amato. Qual è la sua posizione rispetto al termovalorizzatore? “ Va fatto, va chiuso il ciclo, non è normale portare i rifiuti di Roma in giro per l’Italia ed in Europa in altri termovalorizzatori”.

alessio d amato foto di bacco (6) alessio d amato foto di bacco (2)