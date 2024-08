IL DESTINO GIUDIZIARIO DI TOTI È SEGNATO, MA QUELLO POLITICO? – IL PROCESSO ALL’EX GOVERNATORE DELLA LIGURIA SI APRIRÀ IL 5 NOVEMBRE: PER IL GIP LE SUE RESPONSABILITA' SONO "EVIDENTI" (E' ACCUSATO DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI) - L'EX BALENOTTERO DI BERLUSCONI, APPENA TORNATO IN LIBERTÀ, BRIGA E INCONTRA SALVINI, LUPI E FORSE LA RUSSA. NON SI RICANDIDERÀ, MA È PROBABILE CHE PRESENTI UNA SUA LISTA IN LIGURIA. E POI C’È IL PIANO B: IL RITORNO IN TELEVISIONE…

La prima, unica certezza tra tante incognite, per l’ex governatore Giovanni Toti, è arrivata con il rinvio a giudizio formalizzato […] nei confronti suoi e degli altri due protagonisti dell’inchiesta che ha travolto la Liguria, Paolo Emilio Signorini e Aldo Spinelli, fresco di revoca dei domiciliari.

Le tante strade possibili del suo futuro politico e non solo, invece, passeranno dagli incontri messi in agenda per oggi a Roma con i leader nazionali del centrodestra: per primo Matteo Salvini, poi Maurizio Lupi in quota Noi Moderati, quindi Giovanni Donzelli (in forse il presidente del Senato Ignazio La Russa) in area FdI.

Se a livello giudiziario il destino di Toti ha da ieri una strada tracciata (prima udienza il 5 novembre […]), a decidere di quello politico saranno […] le valutazioni di queste settimane.

Lo stesso ex presidente ha chiarito non si ricandiderà, i più vicini a lui lo descrivono in «fase di valutazione » persino su possibili “piani B” lontano dalla politica, ad esempio in tv, ma in ballo c’è ancora la tenuta della sua stessa lista, e gli assetti del centrodestra che si presenterà al voto d’autunno in Liguria […]. Sul tavolo [… ci sarà anche il nodo candidato presidente per le Regionali. E la prima scelta di Toti è ancora Edoardo Rixi, vice Salvini al Mit.

2. TOTI, PROCESSO IL 5 NOVEMBRE IL GIP: «RESPONSABILITÀ EVIDENTI» SÌ AL GIUDIZIO IMMEDIATO

Giovanni Toti sarà processato il 5 novembre quando sarà trascorsa una settimana dall’elezione del suo successore alla guida della Liguria fissata per il 27-28 ottobre, sempre se il governo non accorperà la consultazione con quelle in Umbria ed Emilia Romagna del 17-18 novembre. Scontato che l’inchiesta che lo ha travolto con i domiciliari e lo ha costretto alle dimissioni, sarà «il» tema della campagna elettorale.

[…] ieri il gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio […] dinanzi ad un collegio del Tribunale in cui, e la cosa non è sfuggita agli ambienti del centro destra, uno dei tre giudici è fratello di un esponente genovese M5s.

Toti e Spinelli sono accusati di corruzione per i 74 mila euro che, tra il 2021 e il 2023, i comitati elettorali dell’ex governatore hanno incassato dall’imprenditore sotto forma di bonifici legittimi ma che, sostiene l’accusa, erano tangenti in cambio di favori.

Toti è anche accusato di violazione della legge sul finanziamento dei partiti per i 5.560 messaggi elettorali trasmessi su un mega schermo (valore 55.600 euro) pagati da Esselunga ma sfruttati dalla lista Toti per le comunali 2022 vinte dal candidato sindaco Marco Bucci.

[…] Si tratta di un processo immediato «cautelare» che scatta perché il gip ritiene che la prova sia «evidente» contro i tre imputati che erano agli arresti al momento della richiesta. Revocati giovedì scorso per Toti, ieri Faggioni ha fatto lo stesso per Spinelli (Signorini non lo ha chiesto) dopo che l’imprenditore ha ceduto al figlio Roberto l’usufrutto delle quote della Spininvest srl, alla cui presidenza è stato nominato David Ermini, avvocato, ex parlamentare Pd ed ex vice presidente del Csm […]. […]

