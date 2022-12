14 dic 2022 15:12

IL DESTINO DI SALVINI SI GIOCA AL PIRELLONE - FOLLI: “LE ELEZIONI IN LOMBARDIA SI AVVICINANO. PER IL COSIDDETTO "CAPITANO" IL PASSAGGIO È CRUCIALE. SE DOVESSE VINCERE CON FONTANA, LE SUE DIFFICOLTÀ VERREBBERO ALLEVIATE, MA NON PER MOLTO. SE DOVESSE PERDERE PER MANO DI LETIZIA MORATTI, USCIRÀ DI SCENA NEL GIRO DI QUALCHE MESE. PER IL GOVERNO SAREBBE UN RISCHIO, È OVVIO, MA POTREBBE DERIVARNE UNA MAGGIORE STABILITÀ. CON LA LEGA DI NUOVO NORDISTA…”