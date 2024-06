9 giu 2024 22:32

LE DESTRE AVANZANO MA NON I CONSERVATORI – I PARTITI ALLEATI DI GIORGIA MELONI IN ECR NON SFONDANO: IL RASSEMBLEMENT NATIONAL DI MARINE LE PEN È NEL GRUPPO IDENTITÀ E DEMOCRAZIA E L’AFD TEDESCA NON È ISCRITTA A NESSUNA FORMAZIONE (È STATA ESPULSA DA ID) - I FASCI SPAGNOLI DI VOX AL 10% AVRANNO 6 SEGGI, I POLACCHI DEL PIS SONO STATI SUPERATI DA DONALD TUSK E PERDONO 8 SEGGI RISPETTO AL 2019 - LA VICE PRESIDENTE DEL GRUPPO ECR AL PARLAMENTO UE, ASSITA KANKO, APRE AL VOTO DEI CONSERVATORI PER URSULA: “IL DIALOGO CON VON DER LEYEN? TUTTO DIPENDE DAL PROGRAMMA”