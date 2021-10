V COME VIRGINIA, V COME VENDETTA: LA RAGGI LANCIA LA SFIDA A AL NULLA INTORNO ALLA POCHETTE, ALIAS CONTE, CON LA SUA "CORRENTE" NEL M5S - UN PROGETTO PER CONTINUARE A SOSTENERE LE PERIFERIE E IL MICROCREDITO PER I PICCOLI IMPRENDITORI, SALVAGUARDARE IL LAVORO SUI TRASPORTI (FUNIVIE INCLUSE) - L'AVVOCATO DI PADRE PIO E' CONVINTO CHE LA RAGGI SI SGONFI APPENA USCITA DAL CAMPIDOGLIO. MA LEI SPARA, SIBILLINA: "NON C'È NESSUNA INTENZIONE DI SPACCARE IL MOVIMENTO..."