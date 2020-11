20 nov 2020 19:49

DIBBA NON DEVE STIMARE GRANCHÉ BERLUSCONI: “È COME IL LETAME. E IL LETAME SI TRATTA CON LA PALA. NON CON IL CUCCHIAINO D'ARGENTO” - "MOLTISSIMI ESPONENTI DEL PD CERCANO IN OGNI MODO DI RIABILITARE IL BERLUSCONISMO. PARLANO DI "ASCOLTARE LE IDEE DELL'OPPOSIZIONE". MA DI QUALI IDEE STIAMO PARLANDO? DEL LODO ALFANO? DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO? DELLE LEGGI AD-PERSONAM? DI RUBY NIPOTE DI MUBARAK?" – IL CHE GUEVARA DELLA MUTUA NON SPRECA UNA PAROLA SUL COMPAGNO DI PARTITO, IL MINISTRO PATUANELLI, AUTORE DEL DISEGNO DI LEGGE SALVA-MEDIASET…